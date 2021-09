Pfizer e BioNTech: "Vaccino anti covid sicuro anche per i bambini tra 5 e 11 anni"

Le aziende Pfizer e BioNTech hanno oggi comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus Sars-Cov-2 è "sicuro, ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" contro la Covid-19 nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le aziende hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori.

Il vaccino Pfizer per i bambini

I dati presentati da Pfizer e BioNTech sono i risultati di uno studio di fase 2/3 - con 2.268 partecipanti negli Stati Uniti, Finlandia, Polonia e Spagna - e in cui sono state utilizzate due dosi di 10 microgrammi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Si tratta di una dose inferiore a quella da 30 microgrammi utilizzata per le persone di età pari o superiore a 12 anni: "La dose di 10 microgrammi è stata selezionata come dose preferita per la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni".

La media dei titoli di anticorpi neutralizzanti (Gmt) era 1.197,6, e questo dato - si legge nella nota - dimostra una "forte risposta immunitaria in questa coorte di bambini un mese dopo la seconda dose e un dato non inferiore, con la media dei titoli anticorpali (1.146,5) delle persone tra i 16 e i 25 anni, utilizzate come gruppo di controllo per questa analisi e a cui è stato somministrato un regime a due dosi di 30 µg. Inoltre il vaccino - comunicano le due compagnie - è stato "ben tollerato, con effetti collaterali generalmente paragonabili a quelli osservati nei partecipanti di età compresa tra 16 e 25 anni".

Tra gli effetti collaterali più comunemente riportati, c'erano dolore e gonfiore nel sito dell'iniezione, mal di testa, brividi e febbre.

La Covid-19 nei bambini

Pfizer e BioNTech hanno intenzione di chiedere all'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione (Fda) degli Usa l'approvazione per l'uso del vaccino tra i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni entro la fine del mese. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, ha dichiarato che i risultati dello studio hanno fornito "una solida base per richiedere l'autorizzazione per il nostro vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni". Successivamente, ma non prima dell'ultimo trimestre di quest'anno, dovrebbero essere condotti anche test clinici sui bambini con meno di cinque anni.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul trattamento dei preadolescenti con il vaccino anti-Covid. Si tratta comunque dei primi test clinici di massa sui bambini fino ad ora tenuti ai margini delle sperimentazioni poiché per le fasce d'età più giovani la Covid-19 è molto meno pericolosa; tuttavia in alcuni casi i bambini possono sviluppare la cosiddetta sindrome infiammatoria multisistema (Mis-c) oppure trascinarsi per mesi i sintomi della malattia.

Israele ha già dato un'autorizzazione speciale per vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che sono "a rischio significativo di malattia grave o morte" da Covid, utilizzando il vaccino Pfizer al dosaggio più basso. Negli Stati Uniti sono stati quasi 30 mila i bambini ricoverati in ospedale per Covid-19 nel mese di agosto, con l'incidenza più alta tra gli Stati con i tassi di vaccinazione più bassi.

Inoltre sebbene i bambini siano considerati meno a rischio di Covid grave, si teme che la variante Delta altamente contagiosa possa determinare casi più gravi. Inoltre, rilevano le aziende, l'immunizzazione dei bambini è considerata la chiave per mantenere aperte le scuole e aiutare a porre fine alla pandemia.

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia è 80 anni

( fonte Today.it)