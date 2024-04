"Vanina - Un vicequestore a Catania", stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Continua, su Canale 5, il successo della nuova serie catania.html">"Vanina - Un vicequestore a Catania". In onda oggi, mercoledì 10 aprile 2024, dalle 21.30, la terza puntata fiction con Giusy Buscemi, che presenta un nuovo misterioso (e inquietante) caso di omicidio. La protagonista indaga e si scontra con un avvocato potente ed equivoco.

Vanina - Un vicequestore a Catania , anticipazioni della terza puntata

Nel terzo episodio di "Vanina", dal titolo "La logica della lampara", tensione e inquietudine emergono quando alla Centrale Omicidi giunge una telefonata anonima che segnala un delitto agghiacciante: una giovane ragazza è stata brutalmente uccisa, chiusa in una valigia e gettata in mare. Vanina, dall'istinto acuto, capisce immediatamente che questa non è una semplice chiamata scherzosa, ma una situazione grave e reale. E puntuale arriva la conferma: Manfredi, testimone oculare dell'atroce evento, ha infatti visto due individui gettare la valigia dalle scogliere nel corso di una notte.

Le indagini portano Vanina e il suo team fino a un villino isolato, indicato come luogo del delitto nella telefonata anonima. Lì trovano segni evidenti di una lotta violenta e tracce di sangue che macchiano l'ambiente. Tuttavia, della presunta vittima, Lorenza Iannino, non c'è traccia. Lorenza, giovane avvocata impiegata nello studio legale del potente Elvio Ussaro, sembra essere scomparsa nel nulla. Mentre Vanina è sempre più presa dall'indagine, si scontra con le forze del potere rappresentate da Ussaro, un avvocato influente e spregiudicato che sembra avere le mani ovunque. Nonostante non sia stato ancora rinvenuto il corpo della presunta vittima, Vanina è determinata a scoprire la verità dietro questo delitto e ad affrontare le minacce che si celano dietro questo potente avvocato. Le sorprese non mancheranno.

Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la miniserie è scritta dalla stessa scrittrice, insieme a Leonardo Marini. Diretta da Davide Marengo, è interpretata da un cast che comprende: Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica, Orlando Cinque, Danilo Arena, Guia Jelo, Maurizio Marchetti, Dajana Roncione e Aurora Quattrocchi.

Dove vederlo in tv e in streaming (10 aprile 2024)

La terza puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" va in onda mercoledì 10 aprile 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.30. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

