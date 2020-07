Virtu guarda con fiducia il futuro economico di Malta e della Sicilia

Virtu ha piena fiducia nel recupero dell'economia post-Covid di Malta e della Sicilia e ritiene che la determinazione è un prerequisito per il successo. La compagnia impiegherà il catamarano M/V Jean De La Valette sulla rotta Malta-Sicilia tra La Valletta, Augusta e Catania a partire dal primo trimestre del 2021. Il catamarano si unirà al M/V Saint John Paul II, il quale continuerà a operare nei porti di La Valletta e Pozzallo. Questo ulteriore servizio programmato risponde alle esigenze degli importatori ed esportatori maltesi e siciliani. Un doppio servizio ad alta velocità si rivelerà un catalizzatore per riportare il commercio e il turismo tra le due isole ai livelli pre-COVID ed oltre. Con una capacità di 800 passeggeri e un garage per 156 veicoli o 60 veicoli commerciali e 20 rimorchi, il Jean De La Valette sarà il secondo catamarano RoPax più grande ad alta velocità dispiegato nel Mediterraneo, secondo solo al fiore all'occhiello di Virtu: il M / V Saint John Paul II . Il Jean De La Valette è attualmente noleggiato dal governo di Trinidad e Tobago e funge da "ponte" tra le due Isole Sorelle. Virtu Ferries ha operato durante il blocco della pandemia, consentendo il trasporto di beni essenziali fra le due isole e continua a farlo nel pieno rispetto di tutte le esigenze sanitarie, incluso il distanziamento sociale durante l'intero viaggio, l'imbarco e lo sbarco. Si coglie l'occasione per ringraziare le autorità maltesi e italiane per la loro collaborazione e fiducia.

