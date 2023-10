X Factor, la catanese Anna Castiglia può rientrare in gara grazie al voto social

I quattro concorrenti in corsa per il ripescaggio a X Factor erano, fino alle 12 di oggi, Alice Tombola, Astromare, Anna Castiglia e Manifesto. Adesso, dopo l'eliminazione di Alice Tombola e Manifesto, la possibilità di rientrare è circoscritta ai due ad aver ricevuto più voti dal pubblico e che si sfideranno per entrare ai live.

La ragazza aveva cantato il suo inedito "Ghali", pubblicato il 21 settembre. Standing ovation per l'etnea che ha conquistato Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, e Morgan. Il testo ironico e provocatorio aveva colpito tutti i giudici che avevano speso complimenti alla talentuosa cantautrice.

Dopo avere superato le prime selezioni, le Audition e i Bootcamp, Anna Castiglia non era riuscita a entrare nella squadra di Morgan che non l'aveva fatta passare per non bruciarla.