Il cocktail dell’estate è allegria e Mannamaru

Entriamo nel vivo dell’estate ed il caldo afoso non lascia tregua, ognuno di noi va alla ricerca di una parvenza di fresco, quiete e relax. Le ferie sono imminenti e con esse la voglia di divertimento, amici ed allegria. L’ingrediente segreto per le vostre giornate trascorse in compagnia è l’amaro Mannamaru, l’unico amaro siciliano con lenta infusione di scorze fresche di mandarino Bio di Sicilia. Chiudendo gli occhi, ad ogni sorso si riesce a vivere una profonda esperienza sensoriale che ci trasporta in un istante nei mandarineti della famiglia di Gaetano Peci, giovane siciliano che ha messo il cuore in questo progetto seguendo le orme di nonno Tano. Proprio come il nonno Gaetano passeggia tra gli alberi di mandarino, si china sulle ginocchia e raccoglie nel suo pugno la terra, poi lentamente apre la mano ed una folata porta via la polvere, come a voler significare che il progetto Mannamaru è destinato ad andare lontano, raggiungendo le principali città. L’idea è ambiziosa ma si concretizza ben presto grazie alla preziosa collaborazione di Stefano Scuderi, che contribuisce a diffondere l’eccellenza siciliana di Mannamaru nel Mondo. Il pomeriggio è caldo e assolato, il vento di scirocco dal mandarineto ai piedi dell’Etna ci trasporta lentamente in spiaggia al tramonto, dove il sottofondo musicale ed i sorrisi degli amici donano serenità al nostro cuore.

La giornata volge al termine ed il tintinnio dei bicchieri scandisce il ritmo della serata che inizia, è il momento di Mannatonic: un cocktail semplice e fresco, ideale come pre- dinner ed anche per abbinamenti a base di carni rosse. Chiudiamo gli occhi per un momento e sentiamo ancora la brezza marina, sospiriamo e ci lasciamo condurre verso una nuova meta. La festa entra nel vivo, la musica ed il divertimento formano il connubio perfetto della notte che prende vita al sapore di Mannaspritz, frizzante e fresco, fantastico per accompagnare le serate più calde. Il leggero vento torna ad accarezzare il nostro volto e ci ritroviamo a casa, in famiglia ed in compagna di qualche amico. La cena è terminata ed è il momento di preparare il cocktail ideale per l’after-dinner: il Manna Mule. Delicatamente agrumato, rinfrescante e pungente grazie all’aroma di zenzero. Mannamaru è assolutamente versatile, ottimo come digestivo naturale e fantastico per la creazione di splendidi drink alcolici. Ora si, l’estate è perfetta.