Bruno Euronics festeggia un anno a Lentini ed assume altri cinque dipendenti

Primo anniversario per lo store Bruno Euronics di Lentini che, grazie all'azienda Lionti, storica affiliata del Gruppo Bruno, festeggia questo traguardo aumentando i posti di lavoro e offrendo promozioni a tutti i clienti. Lo store, gestito dall’azienda Lionti, affiliato al gruppo Bruno da oltre 20 anni, ha come obiettivo principale quello di consolidare il rapporto con il territorio guardando al futuro in modo propositivo, sia per rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione, sia per garantire e creare nuove possibilità occupazionali. Grande attenzione alle risorse umane che rappresentano un asset strategico, motivo per cui l’azienda ha deciso di incrementare di 5 unità i posti di lavoro, generando nel contempo nuove opportunità per i giovani della città, per un totale di 12 dipendenti.

“Siamo grati della corposa risposta che abbiamo ricevuto da parte del territorio di Lentini in questo anno – dichiara Emanuele Lionti – e ci impegneremo ancora di più per offrire servizi sempre più efficienti che possano rispondere a tutte le esigenze della clientela, garantendo una presenza capillare sul territorio cogliendone le peculiarità tali da fornire ai nostri consumatori risposte tempestive ed efficaci. Siamo orgogliosi di continuare il nostro percorso di sviluppo aziendale al fianco di Bruno ed Euronics, leader in Italia e a livello internazionale con la certezza di essere riconosciuti insieme come altamente affidabili e professionali. Il marchio che abbiamo scelto e i nostri dipendenti sono il nostro bene più prezioso”. Lo store Euronics di Lentini, in questo anno ha anche investito sul concetto di green economy e di sostenibilità ambientale, che si è concretizzato con la realizzazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo, che punta al pieno rispetto del territorio, in quella visione della tutela delle risorse naturali, e a una crescita che migliori la qualità della vita. Per festeggiare questo primo compleanno e mostrare gratitudine al territorio, che in questi 12 mesi si è affidato alla competenza e professionalità del punto vendita, verrà lanciata una forte campagna promozionale dedicata che coinvolgerà numerosi prodotti, con offerte allettanti su tutte le categorie. Ma non solo, tutti i clienti saranno omaggiati di piccoli cadeaux.

Per la speciale occasione inoltre è stato realizzato un reparto dedicato al mondo dei più piccoli, “Toys” della Lego che sarà inaugurato proprio questa mattina, e arricchendo i 1000 mq quadri espositivi su cui si sviluppa l’azienda. “ In un anno lo store è diventato punto di riferimento del territorio - afferma Daniele Patania, Omnichannel & Service Director Bruno -con un assortimento altamente selezionato di elettronica di consumo: dalla telefonia alle TV, fino ai piccoli e grandi elettrodomestici come macchine per il caffè, forni, lavatrici, frigoriferi e climatizzatori, offrire una vasta scelta di prodotti all’avanguardia e performanti con un servizio attento e puntuale che accompagni il cliente nel sempre più coinvolgente viaggio verso le ultime novità tecnologiche”. All’anniversario saranno presenti tra gli altri l’imprenditore Emanuele Lionti, Elvis e Gaetano Lionti, rispettivamente amministratore e direttore commerciale dell’azienda, Dario Crisafulli, Responsabile Divisione Affiliati e Socio Bruno S.p.A. insieme ai colleghi Giuseppe Pulvirenti, Responsabile Commerciale Divisione Affiliati e Daniele Patania, Omnichannel & Service Director Bruno.