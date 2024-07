Coderful, edizione zero: la community dei developer si riunisce a Catania per discutere di frontend

Il 28 giugno 2024, al Four Points by Sheraton di Catania, si è tenuto Coderful, un evento dedicato agli appassionati di codice. La conferenza ha attratto professionisti, studenti e appassionati, offrendo un'opportunità per discutere di frontend - il tema centrale di questa edizione - confrontarsi con le migliori aziende del settore tech e creare nuove connessioni. Alla sua prima edizione, Coderful è nato dalla collaborazione tra Devmy e ADD DESIGN, con l'obiettivo di portare in Sicilia l'esperienza delle grandi conferenze IT. Le due aziende hanno lavorato intensamente nella pianificazione, comunicazione e organizzazione dell'evento.

La conferenza ha superato le aspettative, registrando oltre 350 presenze, 13 speaker di livello nazionale e internazionale, 18 aziende sponsor e il supporto di diverse community tech nazionali. La sala conferenze del Four Points era piena, con biglietti esauriti già settimane prima dell'evento, segno dell'interesse suscitato. Il tema centrale era il frontend, ma si è parlato anche di developer experience, linguaggi e architetture software, evoluzione delle interfacce utente, accessibilità, testing e intelligenza artificiale. Ogni talk è stato seguito da sessioni di Q&A, con domande poste tramite una web app dedicata. Francesco Corti ha aperto l'evento con il keynote "Benvenuti nella Developer Experience del (dopo)domani”, esplorando come le tendenze future e le AI influenzeranno la vita dei programmatori. Paolo Caressa ha discusso di JavaScript nel suo talk "Elegant by design: Javascript in Javascript”, mentre Michele Cocuccio ha spiegato i vantaggi dei monorepo nella gestione dei progetti complessi.

Serena Sensini ha trattato l'accessibilità web con "Privileged Users: dai una svolta alla tua web accessibility con i LLMs”, mostrando come i modelli di linguaggio possano migliorare l'accessibilità delle applicazioni web. Luca Del Puppo ha illustrato tecniche avanzate di TypeScript nel talk "TypeScript: strategie avanzate per trasformare JS da tipaccio a tipizzato!", e Anna Grazia Longobardi ha condiviso il suo percorso da videogiocatrice a UI Designer. Matteo Manchi ha presentato i nuovi framework fullstack in "Smarmella! Apri tutto! E altre istruzioni per l’uso dei nuovi framework fullstack", e Soumaya Erradi ha esplorato le opzioni per l'automazione dei test nel talk "Benvenuti nella giungla del testing: Cypress, Playwright o Selenium?”.

Matteo Virgilio ha discusso di architetture componibili e CMS Headless, Angelo Lista ha parlato di web porting e grafici custom con PixiJS, e Fabio Biondi ha coinvolto il pubblico in un quiz sui Core Web Vitals. Paolo Ferracchiati ha condiviso consigli sulla Developer Experience con "Un viaggio nella DevEx con TSUP", e Michele Riva ha chiuso l'evento con "L’inaspettata bellezza degli algoritmi di ricerca", esplorando come cercare dati in grandi volumi. La giornata è stata arricchita da momenti di pausa dedicati al networking, con incontri tra i partecipanti e le aziende sponsor. The Level Group, main sponsor dell'evento, ha allestito un hiring corner per incontri one to one, esprimendo entusiasmo per l'evento e il coinvolgimento della comunità tech. Il successo di Coderful, già alla sua edizione zero, dimostra l'interesse per eventi tech di alto livello in Sicilia. Gli organizzatori hanno annunciato una winter edition, confermando l'intenzione di continuare a coltivare questa iniziativa. Devmy e ADD DESIGN, le realtà dietro Coderful, hanno lavorato instancabilmente per realizzare l'evento, mostrando come la passione e la collaborazione possano creare un'esperienza indimenticabile per la comunità tech italiana.