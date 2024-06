Conlegno, il Consorzio Servizi Legno - Sughero, celebra 25 anni di attività dedicata alla tutela e promozione della biodiversità e del patrimonio forestale, con un evento a Catania. L'incontro, intitolato “Commercio, case e strutture di legno, pallet ed imballaggi: nuovi scenari tecnico-legislativi nel settore del legno”, si terrà il 21 giugno all’Hotel NH Parco Degli Aragonesi, in Viale Presidente Kennedy, dalle 16.00 alle 19.30. Catania rappresenta la quarta tappa del roadshow di Conlegno, che ha già visitato Bari, Pisa e Trento nel 2024. Questa tappa è particolarmente strategica per le aziende del settore legno del sud Italia. L'evento vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore, tra cui il Segretario Generale di Conlegno, Sebastiano Cerullo. Il dibattito si focalizzerà su due domande cruciali: ci sarà abbastanza legno in futuro? L’Italia sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di materia prima o dovrà ricorrere all'importazione?

Sebastiano Cerullo ha dichiarato: "Ci affacciamo per la seconda volta in Sicilia con importanti novità per la filiera del legno. I progetti su cui stiamo lavorando mirano a fornire alle aziende strumenti all’avanguardia per rispettare le nuove normative europee e proseguire in un percorso virtuoso che tutela il nostro patrimonio forestale". Conlegno, attraverso i suoi comitati tecnici, promuove un uso regolamentato e sostenibile del legno, dalla materia prima agli imballaggi e alle strutture in legno. Questi incontri in tutta Italia mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del legno, fondamentale in molti settori dell’economia e che, negli ultimi anni, ha guadagnato spazio nel settore dell’edilizia grazie alla sua sostenibilità. Il legno è in grado di stoccare grandi quantità di CO2 sottratte all'atmosfera ed è il materiale strutturale sostenibile per eccellenza, essendo di origine naturale, facile da riutilizzare, riciclare e inserire in filiere circolari. Sebastiano Cerullo sottolinea: "Il punto centrale di questi incontri è presentare il nuovo Regolamento UE sulla deforestazione, noto come EUDR, che dal 30 giugno 2025 coinvolgerà più di 400 mila imprese in Italia, non solo del settore legno, arredo e carta, ma anche settori come soia, caffè, cacao, bovini, olio di palma e gomma. Conlegno si prepara a essere leader, come lo è stato con la precedente regolamentazione, la timber regulation".

Attualmente, la superficie forestale nazionale ammonta a circa 11 milioni di ettari, di cui l’82% è classificata come foresta e il restante 18% come altre terre boschive. Le risorse forestali occupano quasi il 36% del territorio nazionale, con una crescita annua stimata intorno ai 38 milioni di metri cubi. Tuttavia, solo 14,4 milioni di metri cubi vengono prelevati. L’aumento della superficie forestale non è sufficiente a garantire che le foreste forniscano beni e servizi sostenibili per il futuro. "E' necessario diffondere la cultura della selvicoltura sostenibile", conclude Cerullo. "Non significa non tagliare gli alberi, ma farlo in modo intelligente, seguendo le regole di una gestione forestale sostenibile, per valorizzare i valori economici, sociali e ambientali delle foreste a beneficio delle generazioni presenti e future". Il segretario generale di Conlegno sarà disponibile per interviste, fornendo ulteriori dettagli sui progetti in corso e sulle future iniziative del consorzio. Sarà un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro di Conlegno e approfondire le tematiche relative alla sostenibilità nel settore del legno.