La Funivia dell'Etna celebra 70 anni con un party nella sede di Merid

Una grande festa per celebrare i 70 anni di fondazione della Funivia dell’Etna. È un ponte tra passato e presente lungo 70 anni e ricco di ricordi, frammenti di vita, storie da rievocare e tramandare. Nella sede di Merid, il ricevimento con oltre trecento invitati organizzato dalla famiglia Russo Morosoli, ha raccolto soltanto amici e persone amate. Distanti dagli stereotipi che vogliono rappresentanti delle istituzioni e profili politici in prima linea. Una serata all’insegna del garbo e della consapevolezza, tra i video clip d’annata che rievocano il percorso dell’impianto e le prelibatezze nostrane dello chef Seby Sorbello. Daniela, Fausta e Francesco Russo Morosoli hanno ripercorso la strada entusiasmante tracciata alla fine degli anni ‘60 dal padre, Gioacchino Russo Morosoli, su impulso imprenditoriale del Conte Dino Lora Totino. “È un traguardo importante, che doveva essere onorato – afferma l’imprenditore Francesco Russo Morosoli–Accanto a noi abbiamo voluto gli amici e le persone che ci vogliono bene, per celebrare con sobrietà e con un pizzico di orgoglio il raggiungimento dei 70 anni di storia aziendale. Siamo sempre rimasti ad alta quota, non mollando mai. Non ci siamo arresi nei momenti più difficili,quando la lava ha cancellato i nostri sforzi distruggendo la stazione, per ben cinque volte. E con pazienza abbiamo ricostruito la Funivia, rendendola ancora più bella, più moderna, più funzionale”.