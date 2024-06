San Giovanni La Punta, inaugurata la nuova sede di Next04

Grande cerimonia, ieri sera, per Next04 che ha inaugurato la sua nuova sede in via Balatelle n.30 a San Giovanni La Punta che si aggiunge a quella di Roma. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui clienti, partner e autorità locali, che hanno assistito alla presentazione della nuova sede e dei futuri progetti dell'azienda. Tra loro, anche l’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina: “Fa piacere partecipare al battesimo di un'azienda che, col nostro orgoglio, ha scelto San Giovanni La Punta per la sede della propria attività – ha sottolineato l’esponente della giunta regionale. Sono giovani e intraprendenti in un settore innovativo e tecnologico che sicuramente rappresenta una crescita economica per il nostro territorio e un esempio da seguire”.

La nuova sede rappresenta un'importante tappa nel percorso di crescita di Next04, un'azienda che si distingue nel campo dell'Information Technology per i suoi servizi di Data Management. Specializzata nello sviluppo e nella gestione della trasformazione digitale, Next04 offre servizi di consulenza, progettazione e sviluppo software, gestione infrastrutturale e supporto tecnico, oltre che audit e testing per garantire la protezione completa dei sistemi aziendali Durante l’inaugurazione, il ceo di Next04, Carlo Testa, ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Il panorama cambia e il viaggio continua. Questa nuova sede non è solo un edificio, ma il simbolo del nostro impegno continuo verso l'innovazione e l'eccellenza, realizzata con il contributo e la competenza di chi ha messo la propria esperienza e la propria visione a disposizione delle nuove generazioni. Il nostro team è composto da giovani di età media inferiore ai 30 anni, e questo è un importante segnale del fatto che in questa terra si può restare e ci si può realizzare. Qualcuno è già tornato per lavorare con noi e questo ci riempie di orgoglio". La missione di Next04 è chiara: fornire competenze avanzate, tecnologie all'avanguardia e metodologie efficaci per integrare il business dei clienti con le dinamiche aziendali e commerciali attuali. L'azienda si impegna a offrire servizi di Data Management strutturati e affidabili, perfezionati nel corso del tempo per garantire risultati tangibili e allineati alle esigenze dei clienti. "L'apertura di questa nuova sede segna l'inizio di una nuova era per Next04. Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e determinazione. Continueremo a investire nelle migliori tecnologie e a sviluppare soluzioni innovative per i nostri clienti", ha aggiunto Testa. L'inaugurazione si è conclusa con un tour della nuova sede, seguito da un rinfresco durante il quale gli ospiti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con il team di Next04 e conoscere più da vicino le soluzioni offerte dall'azienda.