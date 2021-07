Acqua detox - Proprietà e benefici

L'acqua detox rappresenta una alternativa efficace e salutare nel momento in cui decidiamo di non bere solo acqua e di rinunciare ad altri tipi di bibite

Per coloro che vogliono un'alternativa all'acqua che sia altrettanto rinfrescante e salutare la scelta giusta è sicuramente l'acqua aromattizata.

Le acque detox rappresentano infatti, essendo preparate con ingredienti naturali come frutta, verdura ed erbe aromatiche, un alimento in grado di idratare e depurare in modo adeguato il nostro organismo.

Di acqua detox se ne può bere sempre e senza limiti: durante il giorno per rinfrescarsi, a pranzo o cena al posto dell'acqua o come alternativa alle bevande che beviamo di mattina a colazione o di pomeriggio a merenda.

Essendo priva di caffeina e ricca di frutta, è perfetta per adulti e per bambini.

Acqua aromatizzata - Benefici

- buon umore

- soddisfa il palato

- si fa il pieno di vitamine

- aiuta ad aumentare il senzo di sazietà perchè come l'acqua aumenta il volume gastrico

Per preparare acqua aromatizzata in casa bisogna seguire questo procedimento.

- Utilizzare una caraffa di vetro o un contenitore per infusione a freddo trasportabile.

- Utilizzare sempre acqua minerale o acqua filtrata (va bene anche quella gassata)

- Limitare sempre gli ingredienti ad un massimo di 3-4 per avere un sapore piacevole

- Lasciare macerare frutta e verdura per almeno 3 ore per dare maggiore gusto alla bevanda

- Non conservare l'acqua aromatizzata per più di 48 ore in frigo

Come frutta si può utilizzare la seguente: limone, arancia, pompelmo, fragole, lampone, ribes, mirtilli, more, kiwi, melone, anguria, ananas, ciliegie, pesca.

Come verdure vannno bene carote, pomodori, sedano, carciofi, barbabietola, cetriolo, crescione, ravanello, finocchio.

Come erbe aromatiche fanno al caso menta, basilico, timo, zenzero, erba cipollina, rosmarino, prezzemolo, cannella.

Come sapori che si sposano bene ci sono cetriolo e menta, limone e zenzero (acqua drenante), more ed arancia, pompelmo e rosmarino, fragole e basilico, mela e cannella, ananas, fragole e mirtilli, ananas, lime e salvia, cetriolo, finocchio ed erba cipollina (per sgonfiare la pancia), pesca, kiwi e melissa, sedano e ravanello.