Alga spirulina e dieta - Cosa c'è da sapere

Tutti noi, quando non ci sentiamo in forma, cerchiamo disperatamente qualcosa che ci possa fre perdere peso senza dover rinunciare a troppe cose della nostra normale alimentazione.

Tra i prodotti maggiormente utilizzati in questo periodo c'è sicuramente l'alga spirulina. Un'alga azzurra unicellulare che vive nei laghi di acqua dolce e che ha tante proprietà sia nutrizionali che terapeutiche.

Vediamone alcune e quelli che possono essere gli effettivi benefici sull'organismo in termini di perdita di peso.

Al giorno d'oggi l'alga spirulina viene utilizzata come integratore alimentare nelle diete (disponibile in compresse, fiocchi e polvere). Possiede un alto contenuto di proteine di origine non animale, amminoacidi essenziali e lipidi.

Sono inoltre presenti ferro, rame, manganese, magnesio, molte vitamine del gruppo B, la vitamina B12 in forma non attiva (motivo per il quale l'alga spirulina non può servire come integratore per prevenire la mancanza di quest'ultima vitamina).

Alga spirulina - Benefici

- antiossidante grazie alla presenza di vitamine, ficobiline ed altri pigmenti; favorisce la memoria e la concentrazione, contrasta la formazione dei radicali liberi

- è utile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie alla presenza di omega-6 ed acido gamma linoleico; migliora in questo modo i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, normalizza la pressione arteriosa e favorisce la formazione delle guaine mieliniche che rivestono i nervi

- è un integratore utilizzato nelle diete vegetariane e vegane

- la utilizzano spesso gli atleti che svolgono allenamenti intensi

- protegge l'organismo dai danni che possono derivare dall'esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti

Quanto descritto può portare ad affermare che non ci sono ancora basi scientifiche che possono affermare che l'alga spirulina faccia dimagrire. Sicuramente è utile per coloro che hanno bisogno di minerali o di fonti di proteine ulteriori.

Alga spirulina - Controindicazioni

- accertarsi sempre che non risulti essere contaminata da sostanze tossiche come microcistine o anatossine (come possibili effetti della presenza di queste sostanze si può avere mal di stomaco, nausea, vomito, debolezza, sete, battito cardiaco accelerato, shock)

- la spirulina è in grado di assorbire anche metalli pesanti, ragione per la quale è sempre meglio acquistarla da rivenditori autorizzati

- non deve essere assolutamente utilizzata da coloro che hanno problemi alla tiroide, malattie autoimmuni, calcoli ai reni, gravidanza o allattamento, gotta,pazienti affetti da fenilchetonuria o che seguono trattamenti anticoagulanti