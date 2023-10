Alimentazione: le false credenze smentite dagli ultimi studi

Come in ogni campo anche in quello dell'alimentazione esistono molte false credenze che nel corso degli anni gli studi effettuati sono riusciti per fortuna a screditare.

Eccone solo alcuni.

Cibo fresco - Da sempre si ritiene che il cibo fresco (frutta e verdura) sia migliore di quello conservato in scatola. In realtà le scatolette (ovviamente bisogna sempre leggere bene le etichette per individuare il livello di zuccheri) rappresentano un modo semplice per assicurarsi sempre frutta e verdura in casa ed anche un risparmio di denaro.

Grassi - Molte persone li eliminano dalla propria dieta perchè li considerano dannosi per salute e linea. In realtà non tutti i grassi fanno male, perchè ci sono pure i grassi 'buoni', che spesso vengono inseriti nelle diete perchè aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiache (ci si riferisce ai grassi monoinsaturi o polinsaturi presenti negli oli, nell'avocado, nelle noci, nei semi).

Frutta e diabete - Studi scientifici hanno dimostrato che chi consuma una porzione di frutta al giorno ha un rischio inferiore di sviluppare il diabete di tipo 2 e che coloro che lo hanno possono trovare un alleato nel mangiare frutta intera (non sotto forma di succo). La frutta può aiutare a controllare il livello di zucchero nel sangue. In ogni caso è sempre meglio rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Caffè - Da sempre viene considerata una sostanza che danneggia il fegato. Nella realtà, se lo consumiamo in modo moderato (2-3 tazzione al giorno) può apportare effetti benefici perchè è ricco di antiossidanti.

Bevande vegetali e latte vaccino - Preferire avena, mandorle, riso, canapa al latte vaccino non è sempre la scelta migliore. Il latte vaccino ha il doppio delle proteine del latte di avena e quattro volte di più rispetto a quello di mandorla. Spesso poi in queste bevande vegetali vengono aggiunti sodio e zuccheri.

Acqua in bottiglia ed acqua del rubinetto - Non è affatto vero che quella della bottiglia è migliore di quella del rubinetto. I controlli ai quali sono sottoposti sono gli stessi. L'utilizzo dell'acqua contenuta nei pack in plastica poi non fa altro che contribuire all'inquinamento legato a questo materiale.

Quanto mangiare in gravidanza - Durante la gravidanza è necessario seguire una dieta sana ed equilobrata al fine di evitare problemi di salute come il diabete gestionale o l'ipertensione. Non è assolutamente vero che bisogna mangiare per due. Non bisogna consumare carne cruda o poco cotta, pesce crudo o poco cotto, uova crude ed insaccati (che possono provocare infezioni al feto). Bisogna anche limitare il consumo di caffè ed evitare assolutamente alcolici.

Patate bianche - Non è vero che sono dannose per il loro alto valore glicemico. Anzi possono apportare a chi li consuma tanti benefici perchè ricche di vitamina C, potassio e fibre. E' inoltre un alimento economico e disponibile per tutto l'anno.

Carne rossa e cancro - Non c'è alcuna evidenza scientifica che la carne rossa non lavorata, assunta nelle giuste quantità e nell'ambito di una dieta varia, sia un agente cancerogeno certo. Anzi per donne in gravidanza e bambini è un alimento importante che fornisce i nutrienti necessari (ferro e vitamina B2).

Carboidrati e bilancia - Normalmente vengono considerati come un nemico della dieta. Nella realtà sono una fonte essenziale di energia per il nostro organismo ed evitarli potrebbe portare a carenza di energia e ad altri tipi di disagio. Meglio comunque preferire i carboidrati integrali a quelli raffinati.

Integratori e dieta - Gli integratori sono utili per colmare carenze specifiche di nutrienti ma non possono mai sostituire una dieta equilibrata.