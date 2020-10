Amoli: proprietà e benefici

Quando parliamo di amoli ci riferiamo ad un frutto appartenente alla pianta Prunus cerasifora, che già dal nome fa intuire come siano affini alle prugne (c'è chi li considera anche affini delle ciliegie).

In Italia sono conosciuti come mirabolanti o rusticani per la resistenza e duttilità che caratterizza l'albero dal quale provengono).

Di solito gli amoli si raccolgono quando finisce la stagione estiva. L'albero, le cui origini si fanno risalire all'Asia centrale, di solito comincia a riempirsi di frutti nei periodi di maggio e giugno.

Per poter sfruttare al meglio le caratteristiche benefiche di questo frutto è fondamentale consumarli quando non sono completamente maturi. Il loro gusto ideale è quello che li rende un po' amari all'interno della bocca.

Si possono consumare anche come confetture. In alcune zone europee (Georgia) vengono utilizzati per preparare la salta tkemali.

Così come tutti i cibi anche gli amoli possono presentare delle controindicazioni (per esempio interagiscono con alcuni tipi di antimicrobici e con alcuni diuretici). Per questo motivo prima di consumarli è sempre bene chiedere il parere del medico.

Amoli - Proprietà

- sono dissetanti

- la presenza di flavonoidi e tannini li rende capaci di avere una potente azione antibatterica

- ricchi di vitamina C, fitonutrienti e minerali

- ricchi di fibre, come le prugne sono fondamentali per la salute dell'intestino (proprietà sia depurative, diuretiche e lassative)