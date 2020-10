Funghi: proprietà, benefici e come raccoglierli

L'arrivo dell'autunno fa sì che gli amanti dei funghi possano finalmente dedicarsi alla loro raccolta. Il momento migliore per effettuare la raccolta nei boschi è sicuramente la mattina, quando c'è ancora umido.

Prendendo in considerazione alcune qualità di funghi, i periodi migliori sono i seguenti: Marzo-Aprile per Spugnole, Prugnoli e Gambesecche; Maggio-Giugno per Galletti, Amanite e Porcini; estate per Russule e Ovolo buono; autunno per tutte le specie, comprese quelle velenose e mortali.

I funghi sono un alimento con poche calorie (25 ogni 100 g) ed hanno innumerevoli proprietà e benefici per il nostro corpo. Vediamo in dettagli quali sono. Al mondo esistono circa 700.000 specie di funghi, ovviamente non tutti commestibili (fanno parte di questa categoria anche i lieviti e le muffe).

Normalmente i funghi disponibili sul mercato vengono sottoposti ad un controllo preventivo da parte degli ispettori micologici delle ASP; se invece vengono raccolti autonomamente è preferibile sottoporli al controllo dell'ispettore micologico dell'ASP territorialmente competente.

Funghi - Proprietà e benefici

- composti per il 90% da acqua, sono fonte di fibre, carboidrati, proteine, sali minerali e vitamine

- sono inoltre ricchi di calcio, ferro, manganese, selenio, folati e vitamine del gruppo B (vitamina B2 fondamentale per la produzione dei globluli rossi e per il metabolismo)

- la medicina li considera come un antibiotico naturale per la capacità di rafforzare il sistema immunitario contro i malanni della stagione autunnale ed invernale

- riescono ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue e favoriscono il metabolismo

- contrastano l'invecchiamento delle cellule grazie alla presenza di antiossidanti

Funghi - Come mangiarli e come raccoglierli

Nel momento in cui troviamo un fungo dobbiamo prima verificare che si tratta di una specie conosciuta; altrimenti è meglio lasciarlo lì dov'è per fare sì che possa continuare a svolgere la sua funzione per l'ambiente.

Quando invece lo vogliamo raccogliere bisogna usare entrambe le mani: con una mano si fa ruotare la base del gambo, esercitando una trazione verso l'alto, e con l'altra si tiene fermo il terreno sottostante per non raccogliere anche la zolla di terriccio. Infine si deve pulire delicatamente con un coltello affilato e metterlo a testa in giù dentro il cesto che abbiamo portato con noi.

Possono essere consumati crudi o cotti; si possono acquistare freschi, surgelati, essiccati oppure, come indicato sopra, si possono raccogliere autonomamente. Possono essere utilizzati come condimento per pasta, riso, polenta, come contorno (fritti o ad insalata).