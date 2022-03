Benefici e proprietà dell'avocado

Tra i frutti esotici che oramai fanno parte delle abitudini alimentari degli italiani c'è l'avocado. Spesso però viene considerato nemico della dieta perchè troppo calorico (231 calorie ogni 100 grammi).

Questa considerazione non è del tutto veritiera. Di seguito infatti ecco alcuni motivi per i quali l'avocado fa bene anche a coloro che sono a dieta.

Grasso - L'avocado è ricco di grassi monosaturi come l'acido oleico e povero di grassi saturi. Questo mix fa bene al cuore ed al colesterolo.

Saziante - L'avocado mantiene basso il livello degli zuccheri nel sangue ed aumenta quindi il senso di sazietà. Uno studio ha rivelato che mangiando menzo avocado fresco a pranzo si ha una drastica riduzione della voglia di mangiare nelle ore successive.

Sali minerali - L'avocado contiene 450 mg di sali minerali ogni 100 g, più della banana. L'importante presenza di potassio e magnesio aiuta in caso di ipertensione e stabilizzazione della pressione.

Acido folico - Le donne in dolce attesa non dovrebbero fare mai a meno dell'avocado. La presenza dell'acido folico è essenziale per lo sviluppo del feto e la prevenzione delle malattie neo-natali. L'acido folico garanisce inoltre il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Energia - L'avocado favorisce l'assorbimento dei carotenoidi presenti nella frutta e nella verdura. Si tratta di pigmenti che aiutano il sistema immunitario a difendersi dalle malattie neurodegenerative.

Antiossidante naturale - La presenza di vitamine e fitonutrienti è un aiuto per la pelle e per combattere l'invecchiamento cutaneo.

Colesterolo - L'avocado ha la capacità naturale di abbassare il colesterolo ed è di aiuto per combattere le malattie cardiovascolari.

Fibre - Le fibre alimentari presenti nell'avocado favoriscono il transito intestinale e quindi rappresentano un ottimo metodo per prevenire la stitichezza e mantenere depurato l'organismo.