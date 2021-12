Tra le farine più conosciute al mondo c'è sicuramente la farina d'avena. Si tratta di un alimento che ha molti benefici per il nostro organismo e che può essere usata in cucina in diversi modi (fiocchi per la prima colazione, spuntino con una barretta o come zuppa calda).

E' inoltre un cereale economico e nutriente (80% carboidrati, 13% proteine e 7% grassi).

Farina d'avena - Proprietà e benefici

- contiene amminoacidi essenziali utili a ridurre il colesterolo cattivo ed a fungere come antiossidanti

- ha un basso valore glicemico ed è quindi adatta ai diabetici (riduce i livelli di zucchero nel sangue)

- 100 g di farina d'avena apportano circa 400 calorie così divise: 65,1% carboidrati, 14,5% proteine e 20,3% grassi

- 100 g di prodotto contengono fosforo (520 mg, utile per la salute di ossa e denti), magnesio (180 mg, minerale essenziale per il metabolismo energetico e per il funzionamento del sistema nervoso), manganese (5 mg, antiossidante), ferro (4,5 mg, fondamentale per la produzione di emoglobina), zingo (4 mg, componente necessario per il funzionamento di molti ormoni)

- contiene inoltre vitamina B5 (importante per il metabolismo dei grassi), vitamina B1 (contribuisce alla trasformazione del glucosio in energia), rame (favorisce l'assimilazione del ferro da parte dell'intestino), acido folico (interviene nella sintesi degli acidi nucleici e per la moltiplicazione delle cellule)

- stimola il fegato a produrre lecitina e depura l'organismo

- fa bene alle ossa vista la presenza di calcio

- migliora la salute della pelle ed aiuta a risolvere i problemi della tiroide

- aiuta a combattere la fame

- accelera la reintegrazione dei tessuti

- rappresenta anche un rimedio contro il cattivo umore in quanto i carboidrati presenti in grande quantità aumento i livelli di 'serotonina'