'Black list' Coldiretti: i 10 alimenti più pericolosi per la salute

Anche quest'anno Coldiretti, basandosi sui rapporti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare sui residui dei fitosanitari in Europa e sul controllo effettuato dal Ministero della Salute ha elaborato la lista dei cibi pericolosi per la salute perchè ricchi di residui chimici e pesticidi.

Si parla di prodotti provenienti dall'estero che sono contaminati da sostanze che sono considerate 'illegali' nel nostro paese. Si tratta di prodotti tre volte più pericolosi di quelli presenti sul territorio tricolore.

Ecco le percentuali di pericolosità: 0,6% prodotti italiani, 1,9% prodotti alimentari importati in Italia, 5,8% prodotti di origine extracomunitaria.

Di seguito la 'black list' elaborata dalla Coldiretti coi 10 alimenti più pericolosi per la salute.

1 - Peperoncini piccanti della Repubblica Dominicana e dell'India: contaminati da pesticidi irregolari al 20% (dicofol, acephate, permethrin, methamidophos)

2 - Bacche di Goji della Cina: hanno pesticidi irregolari per il 13% (carbofuran)

3 - Riso del Pakistan: contaminato da pesticidi irregolari al 12,5%

4 - Melograni della Turchia: hanno un campione irregolare ogni 10 che vengono controllati a causa di una contaminazione da pesticidi del 9,1%

5 - Tè della Cina: pesticidi irregolari per l'8,3%

6 - Okra dell'India: piccola zucchina indiana che ha una percentuale di campioni irregolari del 6,7%

7 - Dragon Fruit dell'Indonesia: chiamato anche pitaya, ha una percentuale di pesticidi sul 6,7 dei campioni che vengono controllati

8 - Fagioli secchi del Brasile: percentuale di campioni irregolari del 6%

9 - Peperoni dolci dell'Egitto: così come le olive godono di un regime agevolato, ossia dazio zero da parte dell'Unione Europea. C'è però da considerare che una percentuale del 3,8% dei campioni che vengono esaminati risulta essere caratterizzato dalla presenza di pesticidi irregolari

10 - Olive da tavola dell'Egitto: percentuale di pesticidi anche in questo caso molto alta sui campioni, ossia il 3,8%