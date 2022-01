Carne di pollo - Proprietà e benefici

Il pollo rientra sicuramente tra gli alimenti più amati dagli italiani perchè considerato particolarmente adatto all'alimentazione delle persone in ogni fase della loro vita (dallo svezzamento fino alla dieta).

Come se non bastasse contiene proteine nobili di alta qualità (ossia contiene tutti e nove gli amminoacidi essenziali che l'uomo non è in grado di sintetizzare e che deve per forza assumere mediante la dieta), pochi grassi (soprattutto quando si elimina la pelle), è magra, ha un ridotto contenuto di colesterolo, è priva di carboidrati e non viene praticamente mai associato ad un aumento del rischio delle malattie del benessere.

Ma vediamo, nello specifico, quali sono le proprietà della carne di pollo.

Potenziamento massa muscolare - Il pollo è prezioso per il metabolismo dei muscoli e per smaltire le tossine derivanti da un intenso lavoro atletico.

Ossa - Il pollo è ricco di minterali che servono a mantenere sane le ossa, rafforzandole.

Antistress - La presenza di vitamina Bg e triptofano lo rende un antistress perchè si tratta di nutrienti che riducono lo stess psicofisico.

Magnesio - E' molto ricco di magnesio, mineale essenziale per l'alimentazione umana perchè contribuisce a farci stare in salute.

Potenziamento sistema immunitario - L'alta presenza di proteine rende il pollo in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario.

Alleato del cuore - La vitamina B6 presente ne lpollo riduce i livelli di omocisteina responsabili degli attacchi di cuore.

Digeribilità - E' una carne particolarmente masticabile e digeribile (se cucinata in modo semplice) grazie alla presenza ridotta di collagene e fibre muscolari.

Fosforo - L'alta presenza di fosforo contribuisce alla salute di denti, ossa, fegato, reni e sistema nervoso.

Metabolismo - Insieme al selenio la vitamina B6 presente nel pollo favorisce il funzinamento del metabolismo mantenendo alti i livelli di energia.

Occhi - L'elevata quantità di retinolo presente (insieme a licopene, alfa e beta carotene) lo rendono alleato della vista.

Pelle - I fegatelli di pollo contengono vitamina 2 capace di ridurre i problemi della pelle. In particolar modo può essere importante per labbra screpolate, piaghe sulla lingua, pelle secca. Per quanto riguarda invece la pelle di pollo quest'ultima è ricca di colesterolo: è quindi consigliata a chi deve recuperare energie ma non soffre di colesterolo alto.