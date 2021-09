Benessere a tavola: 5 consigli per una sana alimentazione

Cinque semplici consigli che possono tornare utili per cercare di avere una alimentazione sana: dopo il lockdown sono sempre di più gli italiani attenti al proprio benessere

Una ricerca condotta da Kellogg-Ipsos su circa 1.000 persone tra i 18 ed i 60 anni ha evidenziato come un italiano su due nel periodo post-Covid sia più attento alla propria alimentazione e dichiari di mangiare in modo più sano.

Per praticamente tutti gli intervistati la colazione è il pasto fondamentale della giornata ed è stato modificato: si punta a qualcosa di più nutriente come yogurt, cereali e frutta.

Gli stessi intervistati considerano altrettanto essenziale svolgere attività fisica per diversi motivi: riprendere il peso forma dopo la sedentarietà causata dal lockdown, necessità di svolgerla per il proprio benessere psico-fisico.

La Dott.ssa Manuela Mapelli, che ha collaborato con Kellogg, ha cercato di individuare 5 semplici consigli che potranno tornare utili a tutti.

1. Colazione - E' un pasto fondamentale che non deve essere mai saltato. L'ideale sarebbe yogurt naturale, cereali, frutta fresca e mandorle.

2. Sana alimentazione a partire dalla spesa - Bisogna sempre preparare una lista con i cibi veramente necessari come frutta, verdura, legumi e cereali. Non si va mai affamati al supermercato perchè si corre sempre il rischio di comprare molte cose superflue e non genuine

3. Attività fisica - Necessario e fondamentale svolgere l'attività fisica che piace di più, sia anch'essa un qualunque tipo di sport.

4. Spuntino - Deve essere sempre fatto sia a metà mattina che a metà pomeriggio. L'ideale è una combinazione di frutta fresca, yogurt e barrette ai cereali.

5. Allegria e calma - Mangiare sempre con calma, masticare bene il cibo e soprattutto variare sempre le pietanze. Masticando bene il cibo si crea un maggiore senso di sazietà e la digestione sarà migliore.