Cosa mangiare e come cuocerlo per abbassare la glicemia

Quando parliamo di indice glicemico ci riferiamo ad un dato che non è importante solamente per i diabetici perchè misura l'impatto che un determinato cibo ha sulla concentrazione di zuccheri nel sangue (ossia sulla glicemia).

I cibi ad alto indice glicemico provocano una impennata di concentrazione di zucchero nel sangue chiamata 'picco glicemico' ed inoltra non fanno bene. Bisogna quindi evitarle facendo sì che tutti i nutrienti (carboidrati, fibra, grassi buoni, proteine) agiscano in sinergia per contenere il picco glicemico.

Conoscere l'indice glicemico serve ad una persona sana che vuole evitare l'insorgenza di patologie ma è anche un parametro da utilizzare quando si vuole tenere sotto controllo la produzione di insulina, un ormone che può fare ingrassare quando la sua produzione non è controllata.

Esistono delle tabelle specifiche che riportano l'indice glicemico dei vari alimenti. Questo indice può cambiare a seconda dei metodi di cottura e delle associazioni tra cibi.

Per esempio mangiare le patate o il riso freddi è meglio che mangiarli appena cotti, aggiungendo un filo di olio e delle verdure il carico glicemico si abbassa ancora di più. Lo stesso accade per la cottura della pasta: meglio al dente è meglio la forma lunga.

E' stato per esempio dimostrato che un piatto di pasta al dente integrale con verdura e pesce ha un carico glicemico molto più basso rispetto alla pasta in bianco all'olio ma scotta e con tanto formaggio sopra.

Da qui ne deriva che i cibi ad alto contenuto glicemico non devono essere mai consumati da soli per cercare di controbilanciare la loro forza negativa. Bisogna mettere al fianco dei carboidrati le fibre ed i grassi buoni: olio, semi oleosi, avocado, frutta secca a guscio.

Una dieta a basso carico glicemico contribuisce a ridurre l'infiammazione generale del nostro corpo e protegge da molte patologie cronico-degenerative.