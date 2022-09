Come conservare al meglio il cibo in frigorifero

Nonostante si abbia in casa un frigorifero con una efficiente funzionalità non sempre i cibi che vengono conservati al suo interno restano freschi.

Questo perchè esistono delle regole per mantenerli freschi e che ci permettono di proteggere al meglio la nostra salute quando li consumiamo. Ecco quali sono.

Temperatura - Il cibo per durare nel tempo deve essere sempre conservato alla giusta temperatura, ossia 4 gradi (nelle zone più fredde del frigorifero) e 6 gradi (vicino alla porta laterale). I gradi quindi vanno ridotti in estate ed aumentati in inverno.

Come conservare il cibo in frigorifero

- Non deve essere mai sovraccaricato ed i prodotti devono essere sempre conservati all'interno di contenitori di vetro ed ermetici per evitare la contaminazione

- Non inserire mai cibo caldo per evitare eccessivi sbalzi di temperatura

- Nel ripiano alto vanno inseriti yogurt, latticini, salse o marmellate (è la parte meno fredda)

- Nel ripiano centrale, dove la temperatura aumenta, devono essere conservati tutti gli alimenti che dopo l'apertura devono essere consumati, ma anche del cibo cucinato o i salumi

- Nel ripiano in basso, la zona più fredda, vanno conservati alimenti come pesce o carne, che devono essere conservati per non più di 48 ore

- Nei cassetti, che insieme al ripiano alto sono la zona meno fredda, possono essere inseriti verdura, ortaggi (che non devono essere lavati per evitare la formazione di muffa)

- Nella zona della porta, la più calda del frigo, bisogna inserire tutti gli alimenti che devono stare in fresco come uova, burro, bevande