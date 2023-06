Borraccia 'Air Up': come funziona e perchè ha successo

Tra i prodotti che stanno andando per la maggiore in questo momento, anche grazie all'aiuto degli influencer, c'è sicuramente la borraccia 'Air Up'.

Si tratta di un accessorio che secondo coloro che lo hanno inventato (è nato in Germania) permette di bere più acqua senza sforzi grazie alle 'caps' che rendono l'acqua aromatizzata. La vera rivoluzione sta nel fatto che ad essere coinvolto non è il gusto ma l'olfatto.

Air Up è quindi un sistema di bevande riutiizzabile che conferisce sapore all'acqua utilizzando l'olfatto retronasale, un fenomeno fisiologico poco conosciuto, che consente di non aggiungere ingredienti artificiali o zucchero.

L'acqua cambia sapore (almeno questo è quello che viene percepito dal cervello) ma resta sempre e solo acqua.

E' una soluzione che permette a chi fatica a bere di tenersi idratato: secondo gli studi effettuati il cervello umano riesce a percepire odori ortonasali, ossia tramite l’olfatto, e odori retronasali, ovvero tramite la bocca.

Da qui l'idea di insaporire l’acqua sfruttando l’olfatto. E si tratta di un sistema anche sostenibile dal punto di vista ambientale (riduzione del consumo di plastica) perchè un 'Pod' infatti permette di aromatizzare sino a cinque litri d’acqua.

L’idea di Air Up è tanto semplice quanto geniale. La borraccia infatti si riempie con acqua naturale oppure frizzante, in seguito basterà inserire nella zona superiore il proprio gusto Pod preferito.

La cannuccia in silicone permette di attivare il Pod che rilascia il profumo, stimolando l’olfatto retronasale. Il risultato è che si ha l’impressione di bere acqua aromatizzata, ma in realtà si sta bevendo semplicemente acqua.