Caduta dei capelli ed alimentazione: cosa c'è da sapere

I capelli, essendo la parte del corpo dove arriva meno afflusso di sangue, hanno bisogno di essere 'nutriti' con qualità. E' stato infatti dimostrato come la prima forma di nutrimento per i capelli è rappresentata da quello che mangiamo ogni giorno.

Una dieta inadeguata, squilibrata e priva dei nutrimenti essenziali incide sulla salute e sul benessere dei nostri capelli.

Per questo motivo ecco, di seguito, alcuni consigli da parte del farmacista Angelo Labrozzi, collaboratore con l’Università di Chieti nell'ambito della tricologia ed esperto nello studio della caduta dei capelli.

Sono tre gli alimenti che permettono ai capelli di essere in salute:

- Salmone: la presenza di omega-3 favorisce il benessere del capello e della cute evitando la disidratazione; il salmone è inoltre ricco di biotina, che aiuta la ricrescita del capello

- Uova: una o due volte a settimana possono nutrire i capelli e la cute perchè contengono ferro e vitamine del gruppo B

- Frutta: sia secca che fresca è ricca di vitamina C che rallenta l'invecchiamento del bulbo e la caduta dei capelli

In presenza di determinate patologie, carenze nutrizionali, periodi di stress o di fronte al normale processo di invecchiamento, la sola dieta può non bastare. In questo caso è necessario ricorrere all'uso di integratori alimentari che mantengono in salute il cuoio capelluto.

Nella scelta degli integratori bisogna stare attenti: in realtà quelli che contengono più componenti non sono completi e migliori, ma sono in realtà meno concentrati e meno efficaci. Ragione per la quale meglio sceglierne uno con meno componenti, ma quelle che servono effettivamente per la salute dei capelli.