Come l'acqua può aiutare a dimagrire

Come noto l'acqua è un elemento imprescindibile della nostra esistenza senza la cui presenza praticamente niente sarebbe possibile. In tema di dieta alcuni esperti hanno scoperto che può essere considerato uno degli ingredienti fondamentali di ogni dieta e può concretamente aiutare a dimagrire.

Deve però essere bevuta nel modo e nel momento giusto in modo che possa innescare il cosidetto 'deficit calorico' che causa il dimagrimento. Idratarsi secondo orari ben precisi permette al nostro organismo di sfruttare al massimo tutte le qualità dell'acqua.

L'ora 'X' è sicuramente il risveglio: non appena ci alziamo dal letto dovremmo bere circa 200 ml di acqua in modo da ripulire stomaco e colon e spazzare via tutti i diversi processi fermentativi che potrebbero mettersi in moto durante la giornata.

L'ora 'Y' è prima di sedersi a tavola a pranzo ed a cena: mezz'ora prima andrebbe bevuto circa mezzo litro di acqua. Il dimagrimento si otterrà perchè in questo modo si affronteranno i pasti con un minor senso di fame, essendo già lo stomaco in parte pieno.

L'acqua è anche un ottimo spuntino: un bicchiere bevuto fuori orario riduce notevolmente la tentazione di spizzicare, bere bibite, mangiare grassi o zuccheri. Infine un'ora prima di andare a letto non c'è niente di meglio di una bella tisana che garantirà al nostro organismo l'idratazione necessaria per sostenere il metabolismo notturno.

Il sito americano ‘Health and Natural World’ ha aggiunto un altro tassello a quanto già affermato, ossia la temperatura dell'acqua. Se l'obiettivo è quello di smaltire i chili di troppo è meglio bere acqua fredda, capace di stimolare maggiormente il metabolismo (si bruciano 70 calorie in più al giorno con questa abitudine).

Le bevande ghiacciate vanno però evitate durante i pasti perchè rischiano di causare gonfiore addominale. Allo stesso modo le bevande troppo ghiacciate devono essere ovviamente evitate quando si è troppo accaldati.