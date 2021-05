Dieta per ingrassare - Quali alimenti e quali regole seguire

Ci sono persone che per diverse motivazioni hanno bisogno di prendere peso anzichè perderlo: ecco quindi quali sono le regole della 'dieta per ingrassare'

Nonostante molti pensano che non sia possibile, un'eccessiva magrezza, oltre ad essere sintomo di possibili problemi di salute, può essere un fattore psicologicamente frustrante per molte persone, che quindi hanno bisogno di una dieta per ingrassare.

Per prendere peso c'è necessità di adottare una dieta sana ed equilibrata che abbia il seguente apporto calorico: 50% carboidrati, 20% proteine, 25% grassi ed il resto in vitamine, fibre, sali minerali.

Nella 'dieta per ingrassare' occorre aumentare il numero di calorie quotidiane con l'obiettivo di prendere massa grassa e massa muscolare.

Dieta per ingrassare - A chi è consigliata

- coloro che fanno tanta attività fisica e mangiano poco

- depressione, stanchezza nervosa, forte stress

- recuperare qualche chilo dopo influenza intestinale o squilibrio ormonale

- metabolismo veloce, ossia bruciare velocemente le calorie consumate e non avere alcuna riserva di grasso

Dieta per ingrassare - Quali alimenti inserire

- formaggi stagionali, pane, pasta, olio

- essenziali sempre frutta e verdura

Dieta ingrassante - Alcune regole

- pane o pasta ad ogni pasto

- carne o pesce o uova o legumi per 1/2 volte al giorno

- 5 porzioni di frutta e verdura al giorno

- 1,5/2 litri di acqua al giorno

E' chiaro che come tutte le diete per dimagrire anche quella per ingrassare deve essere personalizzata nello specifico a seconda del soggetto interessato per evitare il rischio di scompensi.

Le caratteristiche possono variare in base ad età, sesso, psiche, attività fisica, gusti personali, abitudini sociali, ritmi lavorativi.

Ragione per la quale è preferibile, come sempre, rivolgersi in primis al proprio medico di famiglia che saprà consigliarci al meglio.