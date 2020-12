Eliminare il gonfiore di stomaco? Ecco l'infuso alla salvia

Capita molto spesso, dopo aver mangiato troppo o dopo aver consumato determinati pasti, di avere la pancia troppo gonfia e di sentirsi addosso questa sensazione troppe volte durante l'arco di 1 anno.

Per cercare di ovviare a questo problema arriva in aiuto la salvia, pianta officinale dalle proprietà benefiche innumerevoli. Molto comune in tutte le zone del Mediterraneo, è possibile coltivarla facilmente anche in un vaso.

Può infatti essere preparato in infuso a base di salvia officinalis. La presenza dei tannini dell'acido caffeico, uniti a flavonoidi ed olio essenziale, la rendono un toccasana per il nostro apparato digerente (protegge efficacemente la mucosa intestinale), per risolvere i problemi legati agli sbalzi ormonali dovuti al ciclo mestruale ed alla menopausa. E' anchge un coadiuvante nel miglioramento delle capacità cognitive.

Salvia - Come preparare l'infuso

- mettere sul fuoco un pentolino con 250 ml di acqua

- aggiungere semi di finocchio e semi di cumino (mezzo cucchiaino)

- ad ebollizione raggiunta, aggiungere sempre mezzo cucchiaino di foglie di salvia essiccata e di foglie di menta secca

- coprire con un coperchio e lasciare in infusione per circa 5 minuti

- filtrare il liquido che è stato ottenuto e consumare la bevanda tiepida due volte al giorno, prima di pranzo e prima di cena o anche durante questi pasti

Viene fortemente sconsigliato di assumere l'infuso di salvia in caso si soffra di reflusso gastroesofageo o ci si trovi in stato di gravidanza o allattamento.