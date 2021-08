Zucchero - Perchè fa male e come ridurne il consumo

Lo zucchero raffinato, che molti di noi consumano ogni giorno e che è presente in molti alimenti, a lungo andare può creare danni alla nostra salute: motivo per il quale è bene sapere quali sono questi effetti negativi e ridurne il consumo

Lo zucchero è un alimento del quale molti non possono fare a meno ma che indubbiamente sa essere molto dannoso per il nostro organismo perchè causa diverse malattie come diabete, aumento del colesterolo, obesità.

Ecco quindi indicati di seguito i motivi per i quali lo zucchero fa male ed i consigli su come è possibile ridurne il consumo nella vita quotidiana.

Zucchero - Perchè fa male

- quando ingeriamo qualcosa di dolce dentro il nostro organismo aumento il livello degli zuccheri nel sangue ed il nostro corpo reagisce producendo insulina (che riduce la presenza di zucchero nel sangue)

- quando ingeriamo zucchero abbiamo subito molta energia accompagnata dal desiderio di assumerne ancora

- secondo una ricerca pubblicata dal British Journal of Sports Medicine il consumo di zucchero raffinato ha effetti simili a quelli provocati dalle sostanze stupefacenti soprattutto a livelli di effetti psicoattivi (abuso, desideri impulsivi)

- picchi di insulina possono avere effetti negativi sull'umore e sulla nostra pelle, sulla qualità del sono, sul colon, possono comportare problemi di tensione addominale

Come ridurre il consumo di zucchero

- lo zucchero, oltre che essere presente nei dolci, nelle torte, nelle bibite gassate, è presente in tanti alimenti (cioccolato, yogurt, latte, frutta, gelati, alimenti industriali); questo comporta che possiamo assumere ogni giorno anche il doppio della quantità di zucchero necessaria per il nostro organismo

- iniziare una dieta detox, per facilitare la disintossicazione dell'organismo

- evitare di usare dolcificanti come aspartame perchè dannosi per la salute

- assumere una equa quantità di carboidrati completi (cereali e farine integrali, legumi, frutta)

- ridurre in modo graduale l'assunzione di zucchero, iniziando dalle bibite gassate, succhi di frutta, alcol, caramelle, salse, cereali, farine raffinate, dolci, biscotti e panini

- tra le cause della disintossicazione da zucchero ci possono essere stanchezza, mal di testa, annebbiamento del cervello, irritabilità e disturbi gastrointestinali (ma tutto passerà nel giro di 1-2 settimane)