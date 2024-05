Alimentazione, spopola il 'Meal prep': vantaggi e svantaggi

Se volete risparmiare tempo, evitare gli sprechi e contenere la spesa il 'Meal prep' fa per voi.

Ma di che cosa si tratta? Parliamo dell'organizzazione settimanale dei pasti che sta immpazzando sui social: tupperware pieni di cereali, verdure, legumi, frutta.

Tutti pasti pronti da spalmare dal lunedì al venerdì e da portare in ufficio o a scuola. Si conserva tutto in frigorifero o freezer e bisogna dedicargli una intera giornata per la preparazione.

Secondo il cofondatore del canale Youtube 'Sorted' Ben Ebbrell (uno chef), evitare di prendere decisioni last-minute fa risparmiare denaro.

Questo sistema consente di acquistare prodotti alla spina o optare per formati maxi, con un occhio di riguardo sia al portafoglio che all'ambiente.

La regola è chiara: non bisogna in alcun modo cedere alle tentazioni ma solo decidere in anticipo cosa si mangerà dal lunedì al venerdì (week-end libero). E' però fondamentale, affinchè tutto funzioni, conservare in maniera ottimale e corretta gli alimenti.

Ed è proprio riguardo alla conservazione degli alimenti che questo metodo desta qualche perplessità.

I nutrizionisti infatti raccomandano di consumare il riso cotto entro un massimo di 24 ore, di non far stare in frigorifero pesce, cereali, carne e pasta per più di tre giorni ed in contenitori separati.

E non c'è nemmeno unanimità di vedute riguardo i contenitori da utilizzare: la maggior parte dice però di optare per quelli che si chiudono ermeticamente. Senza dimenticare che ovviamente ogni cibo ha un suo eventuale sistema di congelamento in freezer.

C'è però tra i psicologi chi critica questo metodo perchè a lungo andare potrebbe avere effetti negativi sulla salute mentale, facendo sentire le persone eccessivamente controllate e strutturate.