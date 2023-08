Dieta dell'orologio: cos'è e come funziona

Tra le innumerevoli diete che vengono proposte giornalmente è il caso di prendere in considerazione anche la 'dieta dell'orologio'.

Si tratta di un regime alimentare che propone regole molto semplici e non ha particolari restrizioni caloriche. Non prevede la riduzione di zuccheri o grassi, ma è una alimentazione bilanciata che ha come unica regola quella di consumare solamente tre pasti al giorno: la colazione alle 8 del mattino, il pranzo alle 11 e la cena alle 14.

Si tratta di una estremizzazione dei regimi alimentari tipici dell'età contadina, in cui ci si svegliava molto presto per andare ai campi con un'abbondante colazione e poi si faceva un pranzo-cena verso le 17 quando il sole iniziava a calare. Successivamente si andava a dormire.

Il principio di questa dieta è quello di basarsi su un forte stato di digiuno per sfruttare tutti quelli che sono i fattori benefici del digiuno, in primis il rinnovamento cellulare. Alla base di questo approccio c'è l'influenza che gli orari dei pasti esercitano sul metabolismo, sulla capacità dell'organismo di bruciare i grassi in eccesso.

Questa dieta è stata in primis oggetto di uno studio specifico. Lo studio ha coinvolto un piccolo gruppo di persone di entrambi i sessi, con un’età tra 20-45 anni, tutti sovrappeso (dai 68 ai 100 kg di peso). A rotazione, i partecipanti dovevano o consumare i pasti nell’arco di 12 ore (dalle 8 del mattino alle 20) per 4 giorni di seguito e poi sempre per altri 4 giorni mangiare solo nell’arco di 6 ore e digiunare per il resto della giornata. I tre pasti quindi sono stati somministrati alle 8, 11 e 14, mentre nel gruppo di controllo alle 8, alle 14 e alle 20, secondo la media abituale degli orari dei pasti principali.

Molti ritengono che dopo l'ultimo pasto delle 14, non essendo consentito consumare nulla fino alle 8 del giorno dopo, la fame non possa che aumentare.

Lo studio condotto ha invece evidenziato come la distribuzione dei pasti entro le sei ore produce una riduzione dei livelli di grelina, un ormone responsabile del senso di fame. La sensazione di sazietà ed il desiderio di cibo tendevano nella realtà a ridursi.

Inoltre consumare tre pasti nell'arco di sei ore ha un effetto brucia-grassi dovuto alla durata del digiuno che favorisce l'eliminazione del tessuto adiposo di scorta senza nuocere alla salute perchè limitato nel tempo. La dieta è bilanciata con la presenza di tutti i nutrienti: 50% di carboidrati, 35% di lipidi, 15% di proteine.

Nonostante occorrano altri studi per confermare la validità di questo approccio alimentare e nonostante ci siano studi convincenti sulla sua validità e su un apporto benefico alla salute, non mancano alcune perplessità relative soprattutto all'impossibilità di applicare questa dieta allo stile di vita di molte persone.

Si potrebbe fare solamente sacrificando la socialità, quindi niente pizza con gli amici alle 20.00 o aperitivi alle 19.00. Ma è soprattutto la routine lavorativa che rende questa dieta poco fattibile per molti. Uscire dal lavoro alle 18.00, in linea generale, e arrivare a casa dopo un’ora, come accade nelle grandi città, rende tutto molto difficile. Stessa cosa per chi deve seguire dei turni lavorativi anche notturni.