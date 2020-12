Natale in tavola: cosa fare per non ingrassare

Secondo la gran parte dei nutrizionisti non è certo durante le vacanze di Natale (in particolar modo il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre) che bisogna concentrarsi per dimagrire.

Esistono però delle piccole regole che se seguite ci potranno permettere di non prendere troppo peso e di cominciare nuovamente la nostra alimentazione sana una volta terminate le feste.

Vacanze di natale e dieta - Regole da seguire

- evitare il pane durante (soprattutto durante i cenoni)

- mangiare il panettone o pandoro di pomeriggio come fosse uno spuntino e mai a fine pasto

- non esagerare con vino e champagne (bicchieri di vino max 4 a settimana) e meglio bere il vino sempre durante i pasti e sorseggiandolo

- evitare sempre gli alcolici che hanno un livello di alcol superiore al 21% (grappa, amari, whisky)

- ci si può concedere un liquore a fine pasto ma senza abbinarlo ad altri alcolici

Consigli su come preparare dolci con meno calorie

- usare il miele al posto dello zucchero

- mangiare cacao e cioccolato amaro al posto di quello al latte

- utilizzare olio di oliva al posto del burro

- usare yogurt anzichè panna

- evitare fritture, i dolci meglio cuocerli sempre al forno

- usare la frutta al posto delle creme