Pasqua e Pasquetta - I consigli per un menù a prova di diabete

Il pranzo di Pasqua è alle porte. Ed in particolar modo coloro che soffrono di diabete (di tipo 1 e 2) devono fare attenzione. Ecco di seguito i consigli di un'esperta diabetologa e di una chef blogger, mamme di due ragazze con diabete

Consumo distratto degli alimenti - L'unica condizione con la quale sedersi a tavola, afferma Natale Visalli, Dirigente medico UOC di Diabetologia ASL Roma1 e Direttore della Scuola di Formazione AMD, è la consapevolezza. Bisogna limitare il consumo distratto di cibo. In particolar modo con riferimento al cioccolato bisogna fare degli esperimenti preparatori per capire per esempio quanto pesa un pezzo di uovo, l'ala o la testa del dolce pasquale.

Percentuale di grassi - La proposta pasquale, sia per quanto riguarda il salato che il dolce, è ricca di grassi. Molto spesso le persone con diabete calcolano gli zuccheri ma non fanno caso alla quantità eccessiva di grassi presente nei prodotti pasquali. Come se non bastasse il processo di assorbimento dei grassi si accelera perchè si introducono meno fibre e verdure che di solito aiutano a rallentare o modulare questo processo.

Monitoraggio e gestione delle variazioni con l'aiuto della tecnologia - Esistono oramai sistemi intelligenti che permettono di monitorare di continuo i valori della glicemia ogni 5 minuti. Come se non bastasse questi nuovi strumenti consentono di avere una predilezione affidabile e precisa di come sarà il valore anche successivamente.

Pranzo di Pasqua - Come si deve preparare al meglio un diabetico

1- Pensa al menù completo e pianifica la combinazione di quello che si cucinerà e che mangerai

2 - Non devono mai mancare frutta e verdura

3 - Se mangi fuori casa, devi sapere con certezza i grassi e gli ingredienti

4 - Dopo aver mangiato è necessaria una passeggiata

5 - Quando si fa la spesa bisogna soffermarsi sulla lista degli ingredienti e dei coloranti (e delle uova di cioccolato)