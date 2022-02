Gli alimenti che servono a depurare il fegato

Il fegato è un organo che svolge tantissime funzioni nel nostro corpo: insieme al cervello è il principale responsabile del consumo metabolico a riposo. Per questo motivo è fondamentale per la nostra salute che sia sempre sano e che nel momento in cui non 'sia in forma' vada accuratamente depurato.

Ecco quali sono i migliori alimenti da poter aggiungere nella nostra dieta per poter depurare il nostro fegato secondo gli esperti di melarossa.it.

1. Fibre - In particolar modo carciofi, cardi, finocchi, mele, pere, noci e mandorle. Si tratta di ortaggi che hanno proprietà digestive e depurative molto spiccate (in particolar modo i carciofi)

2. Vitamina C - Ragione per la quale non devono mai mancare limone, kiwi, broccoli, cavoli e pomodori. La vitamina C svole azione antiossidante e protettica contro i radicali liberi ed è quindi una sostanza chiave per mantenere il fegato in salute

3. Antiossidanti - In questa categoria rientrano frutti di bosco, melagrana, rape rosse, zenzero e curcuma

4. Vitamina E - Olio extravergine di oliva, avocado e mandorle.

Depurare il fegato - Perchè è importante

1. Se il fegato è stanco o non è in buone condizioni non è in grado di eliminare le tossine, ragione per la quale ci si sentirà stanchi ed appesantiti

2. Chi ha problemi di fegato ha anche problemi intestinali perchè fegato, cistifellea ed intestini sono collegati tra di loro. Con una sana alimentazione, una buona idratazione ed una corretta attività fisica la funzione intestinale sarà sempre regolare e si avrà un buon stato di salute

3. Tra le funzioni fondamentali del fegato c'è quella di regolare la glicemia. Se non riesce a farlo perchè non in buono stato si corre il rischio di eccessivi depositi di grasso e di un conseguente aumento di peso

4. Il fegato sintetizza una parte del colesterolo che circola. Se questo è in eccesso non riesce ad eliminarlo. Ragione per la quale non mangiare troppi grassi cattivi consente al fegato di poter essere sempre depurato e funzionare sempre in modo corretto

5. l fegato, come i polmoni, la pelle e i reni, è uno degli organi che serve ad eliminare le tossine. Sono delle porte di uscita dalle quali le tossine fuoriescono. Il problema è che questi organi hanno già tanto lavoro e quindi questo provoca uno stress che si traduce in raffreddore o altre manifestazioni virali