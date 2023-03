Stanchezza di primavera: si combatte con la 'dieta a colori'

Da sempre la primavera porta con sè un po' di fiacchezza/stanchezza. Di solito le cause possono essere molteplici: carenza di ferro e carenza di magnesio (che riguarda principalmente le donne più giovani), ipotiroidismo, pressione arteriosa.

Oltre a quelle sopra indicate ad aumentare questa sensazione può contribuire una alimentazione errata che comporta l'insufficiente presenza nel nostro organismo di ATP (adenosina trifosfato).

Per non incorrere in questo errore alcuni esperti del settore propongono la cosidetta dieta a colori.

Ecco gli alimenti che non possono mancare per poter non essere caratterizzati dalla presenza di carenze alimentari (a maggior ragione per coloro che hanno cominciato in vista dell'estate una dieta con alimentazione ridotta): il bianco del riso, il marrone del cioccolato, il grigio della crusca, il bianco dello yogurt e dei laticini per calcio e vitamina B2, il marrone dei legumi da alternare all'azzurro del pesce azzurro ricco di proteine, grassi buoni e vitamina B6.

A questo occorre aggiungere almeno cinque porzioni di frutta giornaliere. E per chi ha problemi di insonnia è preferibile consumare alimenti blu come frutti di bosco, violaceo delle melenzane e carminio delle barbabietole rosse.