Cosa mangiare al ristorante quando sei a dieta

Molto spesso coloro che stanno seguendo una dieta non vogliono andare al ristorante perchè pensano che potrebbero in questo modo dare una brusca frenata alla loro alimentazione regolare.

In realtà al giorno d'oggi andare a mangiare fuori è un tipo di coccola che tutti ci dobbiamo regalare anche quando siamo a dieta non solo per stare meglio ma anche perchè è diventato molto facile trovare pietanze comunque ottime che possiedono meno di 500 calorie (non si trovano come accadeva in passato solo piatti molto conditi e calorici).

A venirci incontro, secondo i diversi esperti, è soprattutto la dieta mediterranea. Largo a pesce, pollo, carne non impanata, piatti di verdure conditi con olio, caprese.

Per gli amanti della cucina greca spazio all'hummus (non con la pita ma con la verdura cruda fresca), il tabbouleh a base di yogurt, olive e feta. Per coloro che vogliono anche il dessert c'è spazio per lo yogurt greco con l'aggiunta di frutta e miele.

Se si passa alla cucina asiatica spazio a curry (sia con carne che con tofu), sashimi (con verdure saltate in padella), zuppa di miso, riso integrale e frutta per dessert.

C'è spazio per la dieta anche al ristorante messicano: le fajitas possono essere mangiate usando foglie di lattuga al posto delle tortillas. Del burrito invece può essere mangiato solo il ripieno, ossia fagolii, pollo, verdure, formaggio, guacamole, lattuga, pomodoro e panna acida. E' possibile mangiare anche la zuppa di fagioli neri o il chili (con panna acida e formaggio a piacere). Per mangiare il guacamole invece è preferibile usare la verdura cruda (cetrioli, ravanelli, finocchi).

Anche se sei a dieta non è vietata nemmeno la pizza. Ogni 15 giorni è possibile mangiarne una: meglio senza formaggio (marinara, napoletana, vegetariana con pomodoro e rucola), Prima della pizza è meglio consumare una abbondante insalata mista o delle verdure grigliate.

A dieta ma al ristorante - Altri possibili piatti da gustare

1. Salmone grigliato con contorno di verdure

2. Pokè a base di riso, salmone ed altre verdure

3. Controfiletto con zucchine grigliate o broccoli a vapore

4. Filet mignon accompagnato da asparagi

5. E' possibile anche chiudere con un dolce: ma niente tiramisù o crème brulèe, accontentatevi di una mousse agli agrumi