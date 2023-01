Abbuffate di Natale? I rimedi naturali per contrastarle

Con la Befana si sono concluse le tipiche abbuffate natalizie. Ed inevitabile ecco quindi arrivare il senso di colpa e la voglia di recuperare le sane abitudini.

Se però i pranzi e le cene troppo abbondanti vi hanno lasciato il segno con qualche piccolo disturbo, ecco qualche piccolo stratagemma naturale per stare meglio.

1. Strategia 'detox' - L'organismo deve inizia un processo di detossificazione e depurazione. Inserire nella routine quotidiana 2 litri di acqua, carote, mele, zenzero, curcuma, carciofi, agrumi, quinoa, riso integrale, thè verde.

2. Equilibrio tra colesterolo buono e colesterolo cattivo - La mattina colazione a base di avena, a pranzo non deve mai mancare l'olio d'oliva. Frutta a guscio e frutta fresca come spuntini durante la giornata. La sera legumi, pesce azzurro, verdura, cereali integrali.

3. No alla sedentarietà - Per accelerare nuovamente il metabolismo è fondamentale fare attività fisica, che riduce massa grassa a favore di tessuto muscolare. Importante dopo l'attività fisica consumare, agrumi, pesce azzurro, pomodori, vitamina C.

4. Basta assorbimento calorico - Bisogna necessariamente controllare il peso corporeo e la percentuale di grassi nel sangue (anche per prevenire malattie cardiovascolari). Per ridurre l'assorbimento calorico è consigliabile consumare patate, frutta secca, zenzero, bere tanta acqua ed assumere fibre in grandi quantità.

5. Rimedi naturali contro le abbuffate

a) i fitocomposti del broccolo che depurano e detossificano l'organismo ed hanno proprietà gastroprotettive ed antiossidanti

b) la camomilla con il suo effetto lenitivo e che favorisce il rilassamento della muscolatura intestinale; ideale per combattere le fitte di mal di stomaco

c) la centella asiatica (erba che si usa nella medicina tradizionale cinese) è un rimedio per le sue proprietà antinfiammatorie e perchè agisce da cicatrizzante sulla mucosa

d) il finocchio stimola la digestione e favorisce lo svuotamento gastrico ed il rilassamento della muscolatura dello stomaco

e) il bergamotto è capace di ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue ed aumentare quelli del colesterolo buono, riducendo la presenza di zucchero nel sangue

f) lo zenzero è capace di migliorare i tempi di digestione dello stomaco ed il transito gastrico

g) la papaya favorisce la digestione del cibo altamente proteico e favorisce lo svuotamento gastrico

h) il mastice greco è una resina vegetale che ha un'azione antimicrobica ed astringente e rende quindi lo stomaco un ambiente poco ospitale per l'helicobacter pylori, il principale responsabile della gastrite e di molte ulcere gastriche