Frutta in tavola: quello che (forse) non sapevi

Pensiamo di sapere molte cose sulla frutta, ma queste curiosità smentiranno molte delle nostre certezze. Eccole nel dettaglio.

1 - Diversamente da quanto si pensa la frutta a stomaco ieno non fa ingrassare: l'apporto di calorie è lo stesso sia che la frutta venga consumata lontano dai pasti sia che il consumo avvenga al termine degli stessi. Anzi, la vitamina C presente in alcuni frutti (kiwi, fragole, agrumi) favorisce l'assorbimento del ferro contenuto in carne, pesce, uova, che possiamo mangiare a pranzo

2 - Il frutto più popolare al mondo è il pomodoro, che praticamente tutti considerano una verdura. Secondo i botanici il frutto è la parte della pianta che si sviluppa da un fiore e la sezione della pianta che contiene i semi. Le altri parte delle piante sono verdure ed includono gambi, foglio e radici

3 - Al mondo esistono circa 7.000 varietà di mele, ma nei nostri supermercati troviamo solamente una dozzina di varietà, tra cui annurca, fuji, granny smith, golden, renetta, pink lady, braeburn, morgendufit.

4 - In Svizzera sono state 'create' le mele 'Padadis Sparkling', ossia mele che quando vengono addentate creano in bocca una sensazione di effervescenza simile a quella delle bibite gasate. E questo effetto è semplicemente frutto dell'incrocio tra due diversi tipi di mela, Resi (originaria della Germania) e quella inglese Pirouette

5 - L'arancia è un frutto che non esiste in natura, ma è il frutto dell'incrocio tra il mandarino ed il pomelo. Il colore del frutto dipende dal luogo in cui cresce: nei climi più temperati la bucci diventa arancione quando rinfresca, nei paesi dove fa sempre caldo e la clorofilla non si distrugge i frutti rimangono verdi

6 - L'uomo condivide il 50% del suo DNA con le banane. Le catene di DNA più comuni sono localizzate in modo diverso nei cromosomi

7 - Il frutto con l'odore più forte è il duran, un frutto da guscio esterno spinoso ed un morbido interno, ma dall'odore terribile: è una via di mezzo tra la carne e le cipolle marce, il sudore stantio e la puzza di fogna. Poche persone, ovviamente, riescono a sopportarlo

8 - Non esistono studi approfonditi in merito, ma sembra che mangiare i semi dell'anguria, soprattutto masticandoli, si possano liberare alcune sostanze in grado di causare diarrea e dolori addominali. Per questo motivo è meglio mangiarli ma senza romperli coi denti. E quando se ne ingeriscono troppi, anche se interi, si potrebbero avere effetti collaterali come stipsi

9 - Il frutto più costoso al mondo è lo Yubari King, ossia un cantalupo giapponese che viene considerato un melone sacro e per questo motivo può essere venduto anche a circa 10.000 dollari al pezzo. Questi meloni, ovviamente, vengono sottoposti ad una selezione specifica, in particolar modo alla prova del suono: se il melone, colpito con la mano, emette un suono sordo, vuole dire che è buono. Altrimenti no ed è quindi da scartare