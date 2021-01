Fagioli Azuki: proprietà e benefici per l'organismo

I fagioli hanno molte proprietà nutrizionali e benefiche. In Giappone però va per la maggiore una particolar qualità, ossia i fagioli azuki.

In Italia questi fagioli, presenti in alcuni supermercati sia nella varietà rossa che in quella verde (solo in quelli più forniti o in quelli che vendono cibo esotico), sono poco conosciuti e poco consumati.

Dovrebbero invece essere presi in considerazione perchè hanno grandi capacità depurative e detossinanti e sono molto amici dei reni. Favoriscono infatti la diuresi, l'eliminazione di scorie e tossine, attivano la produzione di un importante enzima epatico, sono ricchi di sali minerali, potassio, acido folico, vitamine del gruppo B, fitoestrogeni ed isoflavonoidi.

Ad essere una bevanda detossinante è anche la loro acqua di cottura, se assunta a temperatura ambiente 4-5 giorni di seguito anzichè bere un normale bicchiere d'acqua.

E' inoltre un alimento fortemente consigliato per coloro che seguono una dieta vegetariana ed anche in gravidanza (sono ricchi di acido folico e sono digeribili).

Fagioli Azuki - Come cucinarli

- tenerli ammollo per 6-8 ore prima di essere cucinati

- cucinarli in abbondante acqua salata e dopo 30 minuti possono essere consumati