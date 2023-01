Dimagrire dopo le feste? Alcuni falsi miti da sfatare

Così come accade spesso in vista dell'estate, anche dopo le festività natalizie il 'must' è quello di rimettersi in forma con l'inizio del nuovo anno. Gli esperti consigliano in questo caso di non farsi prendere mai dalla foga e di non cadere nella tentazione di utilizzare metodi che promettono grandi risultati in un breve lasso di tempo.

Ed hanno stilato un vademecum delle pratiche spesso adottate per tornare in forma che in realtà non servono poi così tanto.

Digiuno - Per perdere peso non occorre fare diete drastiche e saltare i pasti. Anzi in questo caso comportamenti del genere possono poi portare a fame eccessiva e spingono verso cibi poco genuini.

Sudore - E' vero che l'attività 'cardio' è uno dei modi per bruciare calorie e per perdere peso, ma non attraverso la sudorazione. La sudorazione è un meccanismo di termoregolazione che fa disperdere il calore in eccesso, ma il dimagrimento è dato dalle calorie consumate durante l'attività fisica. Attraverso il sudore si perdono liquidi e sali minerali che devono essere reintegrati bevendo molto. Ma non si perde grasso.

Allenamento eccessivo - Allenarsi eccessivamente risulta dannoso per la salute ed è anche una soluzione poco realistica perchè per ottenere risultati soddisfacenti ci vuole sempre un po' di tempo. Meglio fissare obiettivi raggiungibili, in questo modo si sarà motivati e non sopraffatti dalla voglia di ottenere tutto subito.

No ai carboidrati per perdere peso - La dieta a basso di contenuto di carboidrati non è la soluzione migliore per perdere peso. I carboidrati sono una fonte importante di energia e sono presenti in molti alimenti sani come frutta, verdura, legumi, cereali integrali. La soluzione migliore è quella di una dieta nella quale vanno combinati in modo equilibrato con proteine e grassi.

Peso della bilancia - Il peso della bilancia post Natale può essere dovuto sia ad un aumento di grasso che ad un aumento di liquidi. Il valore sulla bilancia non è quindi l'unico modo per valutare lo stato di salute, sarebbe meglio avere un quadro della percentuale di grasso e di massa magra del corpo.

Prodotti detox - Il nostro organismo è naturalmente dotato di sistemi 'detox' (fegato, reni, polmoni). Ragione per la quale se vogliamo depurare il nostro organismo non dobbiamo per forza ricorrere a prodotti specifici ma possiamo prima rivolgerci a professionisti che dopo aver analizzato le nostre analisi del sangue ci sappiamo offrire la soluzione personalizzata ideale alle nostre caratteristiche corporee.

Bevande dietetiche o light - Spesso si pensa che per avere qualcosa di buono da bere basti prendere in considerazione bevande dietetiche o light. In realtà anche queste contengono spesso dolcificanti artificiali che possono avere effetti indesiderati sulla nostra salute. Per questo motivo meglio optare per una semplice acqua o per il tè verde.