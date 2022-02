Erba cipollina - Proprietà e benefici

Quando cuciniamo c'è la possibilità di aggiungere ai nostri piatti elementi che non solo danno maggiore sapore ma che apportano anche benefici al nostro organismo.

E' il caso delle erbe aromatiche, in particolar modo dell'erba cipollina. Non molti la apprezzano e la usano perchè preferiscono utilizzare scalogno, cipolla, porro ed aglio.

In realta però contiene dei nutrienti utili per il buon funzionamento del nostro organismo.

Erba cipollina - Proprietà

- funzione diuretica e lassativa grazie alla presenza dell'allicina (considerata benefica anche per il cuore perchè il suo consumo favorisce l'irrogazione del sangue nei tessuti, regola la pressione ed abbassa il colesterolo)

- stimola la produzione di succhi gastrici ed aumenta l'appetito (si pensa anche quello sessuale)

- ricca di sali minerali (ferro, magnesio, calcio, vitamine c e b, fibre, flavonoidi)

- è una fonte di acido glicolico e folico, ragione per la quale è un toccasana durante la gravidanza

La quota giornaliera consigliata di erba cipollina è due cucchiai tritati. Il suo apporto di calorie è veramente minimo, solamente 30 per 100 grammi. Ragione per la quale la quantità che di solito andiamo ad usare per insaporire il cibo è sicuramente irrisorio anche in regime di dieta.

Per sfruttarne appieno le proprietà è meglio consumarla fresca ed a crudo. Viene sottovalutata la capacità di essere un ottimo sostituto dei suoi 'parenti' anche per preparare il soffritto.