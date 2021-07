Alga rossa - Perchè conviene mangiarla

Uno studio condotto in Giappone ha individuato due particolari ingredienti presenti nell'alga rossa che la rendono capace di prevenire la formazione di cancro al colon

Tra i superfood che stanno riscuotendo grandissimo successo non solo in Giappone ma anche in altre zone del mondo c'è l'alga rossa, che viene considerato tra i cibi più salutari al mondo.

Il Giappone è da sempre una delle zone con la minor presenza di cancro al colon e si pensava in passato che la ragione fosse lo stile di vita e la dieta dei nipponici (della quale l'alga rossa è comunque una parte fondamentale).

Un team di esperti guidato dal professore di microbiologia alimentare Yong-Su Jin, dopo aver analizzato diversi tipi di alghe rosse utilizzando una varietà di enzimi e testando gli zuccheri prodotti, ha individuato la presenza di due ingredienti benefici come il polisaccaride agarotrioso e l'anidro-l-galattosio 3.6.

In particolar modo l'ultimo ingrediente sarebbe quello che contribuisce maggiormente alla prevenzione della crescite di cellule cangerogene nel colon.

Il primo ingrediente ha invece la funzione di stimolare la crescita di un batterio probiotico all'interno dell'intestino. Mangiando alghe rosse queste si disgregano dentro il nostro intestino e rilasciano zuccheri in grado di essere cibo per questi batteri probiotici.

Secondo gli studiosi è quindi questa una delle ragioni principali che rendono la popolazione giapponese più salutare rispetto a tutte le altre.