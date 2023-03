Mais nero: proprietà e benefici

Quando parliamo di mais pensiamo esclusivamente a quello 'classico' di colore giallo.

Ed invece da più di 2.000 anni esiste, grazie al popolo azteco che lo cominciò a coltivare in Perù, anche il mais nero.

E' una tipologia di mais leggero, ricca di fibre e nutrienti essenziali (ferro, fosforo, magnesio, acido folico, tiamina, vitamina A). E' quindi un cereale ottimo per rafforzare le difese immunitarie e contrastare ipertensione e colesterolo.

Fra gli amminoacidi contenuti c'è anche la lisina, che favorisce la formazione di anticorpi , ormoni ed enzimi necessari per lo sviluppo e la fissazione di calcio nelle ossa.

Come il mais giallo anche quello nero può essere portato facilmente in tavola. E' ottimo grigliato, bollito o cotto al vapore. Può anche essere macinato e ridotto in farina per preparare pane, piadine, tortillas.

Il suo consumo non ha controindicazioni particolari. Visto però il suo effetto protettivo in caso di ipertensione il consiglio è quello di limitarne l'assunzione se si soffre di pressione bassa.

Ad ogni modo la cosa migliore in questi casi è chiedere preventivamente un parere al proprio medico di fiducia.