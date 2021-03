Pasta a cena? Ecco perchè fa dimagrire e fa bene

Ogni anno si svolge 'Giornata internazionale del sonno'. La pandemia da Covid-19 ha influito negativamente sulla salute degli italiani. Il 63% ha infatti insonnia ed ansia e si definisce abbastanza stressato.

Per combattere l'insonnia però possiamo farci aiutare dall'alimentazione. Uno studio effettuato da esperti (tra cui tre studi pubblicati sulla rivista The Lancet Public Health) ha infatti individuato che mangiare la pasta a cena, coi giusti condimenti e con la giusta proporzione, non solo non fa ingrassare (anzi fa dimagrire) ma rilassa e quindi facilita il sonno.

Il consumo di pasta, infatti, favorisce la sintesi di insulina che, a sua volta, facilita l'assorbimento del triptofano, ossia l'aminoacido che regola l'umore ed orienta il sonno. Le vitamine del gruppo B presenti nella pasta favoriscono inoltre il rilassamento muscolare; soprattutto la B1 favorisce la produzione di serotonina (che regola l'umore).

La pasta va mangiata lentamente, per far sì che i recettori possano agire sul senso di sazietà. La porzione ideale è 80 grammi. La preferenza è per la pasta integrale (basso indice glicemico e maggior contenuto di vitamina B). Si può utilizzare in alternativa pasta gialla ai legumi. E' preferibile aggiungere sempre olio extravergine di oliva.

Per quanto riguarda il tipo di pasta meglio quella lunga perchè dopo la cottura bucatini o spaghetti arrivano ad avere aumenti di peso 2 volte e mezzo superiori rispetto a quello iniziale. La pasta deve essere sempre al dente per garantire una lunga masticazione.

A tal fine i pastai italiani di Unione Italiana Food hanno voluto realizzare una guida pratica sulle ricette di pasta ed i formati più indicati per la nostra cena.

- Penne con piselli e funghi

- Tortiglioni con carciofi, funghi e patate

- Linguine alle vongole

- Spaghetti aglio ed olio

- Pasta e fagioli

- Spaghetti asparagi e timo

- Fusilli zenzero e zucchine

- Vermicelli con melanzane e ricotta salata

- Insalata di pasta alla caprese