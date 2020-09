La moringa è una pianta che viene coltivata in tutta la fascia tropicale del pianeta ed è originaria dell'India orientale. E' chiamata anche 'pianta dei miracoli' perchè viene utilizzata spesso in ambito alimentare ed anche all'interno di integratori e prodotti di cosmesi.

La specie più conosciuta e coltivata è quella della moringa olifera, che è anche la più pregiata. In India viene chiamata pianta dei miracoli perchè tradizione vuole che possa prevenire alcuni disturbi e per la sua capacità di crescere anche in condizioni climatiche poco favorevoli (siccità e terreni poveri).

Utilizzi della moringa

- foglie e radici e baccelli non maturi vengono consumati come verdura

- le foglie possono essere utilizzate fresche, essiccate o macinate in polvere

- la corteccia, i bacelli, le foglie, le noci, i semi, i tuberi, le radici ed i fiori sono tutti commestibili

- se si raccolgono i baccelli non ancora maturi possono essere consumati freschi o cotti

- la pasta di semi di moringa viene utilizzata per depurare l'acqua potabile

- l'olio che viene estratto dai semi è dolce ed i semi possono consumarsi anche crudi, in polvere, messi all'interno del tè o del curry

Moringa - Proprietà e benefici

- le foglie sono ricche di proteine (vitamina A, B1, B2, B3, C, calcio, potassio, ferro, zinco, fosforo, magnesio)

- la pianta possiede proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie, essendo ricca di composti antibatterici, amminoacidi essenziali che combattono i radicali liberi e la degradazione cellulare

- la polvere di moringa, con le sue proprietà antibatteriche ed antibiotiche, inibisce la crescita degli agenti patogeni che sono causa di squilibri intestinali, funghi, candidosi. Viene inoltre utilizzato in ambito ayurvedico per prevenire ulcere, malattie del fegato, stipsi, gastrite, colite ulcerosa ed infezioni varie

- gli antiossidanti contenuti all'interno della moringa possono aiutare a migliorare le funzioni cerebrali e regolano la produzione di serotonina, dopamina e noradrenalina

- la presenza di acido clorogenico può aiutare a controllare il livello di zucchero nel sangue; all'interno delle foglie e dei semi sono presenti isotiocianati che rappresentano una fonte di protezione contro il diabete

- la moringa è un alleato per combattere infezioni della pelle (acne, piede d'atleta, gengivite e punture di insetti) perchè ha proprietà antivirali ed antibatteriche

- in alcuni paesi poveri le foglie di moringa sono state proposte come alimento per combattere la malnutrizione

- dove è indigena come pianta viene utilizzata come fonte di nutrizione materna ed infantile, una sorta di medicina per la famiglia ed anche una fonte di reddito

- i baccelli immaturi di moringa se vengono bolliti sono ricchi di fibre, magnesio e manganese

- dai semi della moringa è possibile estrarre un olio commestibile (olio di Ben) che ha un sapore dolce e resiste all'irrancidimento; quest'olio può essere utilizzato come fertilizzante o come agente per purificare l'acqua potabile

- le radici della moringa possono essere utilizzate come aromatizzanti, ma un loro consumo eccessivo potrebbe portare alla comparsa di nausea, vomito e vertigini

L'uso di estratti di radice di moringa si pensa abbia proprietà abortive; per questo motivo è consigliabile non farne uso durante la gravidanza.

Come in tutti i casi prima di intraprendere l'utilizzo di un certo alimento è sempre bene chiedere consiglio al proprio medico di famiglia.