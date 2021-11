Tra gli integratori alimentari da prendere in considerazione per i suoi benefici c'è anche la papaya fermentata.

L'integratore viene ottenuto fermentando e macinando il frutto della papaya. Successivamente si procede con la polverizzazione della papaya per ottenere integratori in compresse, bustine da sciogliere in acqua, capsule, tavolette masticabili.

La fermentazione potenzia le proprietà terapeutiche che sono ascrivibili alla pianta: la papaya viene utilizzata in campo terapeutico per contrastare l'invecchiamento cellulare, per migliorare la digestione e per rafforzare le difese immunitarie.

Nonostante abbia proprietà infiammatorie ed immunostimolati, non sussistendo studi clinici a supporto di questo, la papaya viene considerato solo un integratore alimentare ricco di sostanze benefiche ma non un 'super foood'.

Papaya fermentata - Proprietà e benefici

Antiossidante naturale - La papaya fermentata difende le cellule dai danni causati dai radicali liberi e ripara i danni causati da questi ultimi

Azione infiammatoria - La papaina e la chimopapaina contenuti nella papaya fermentata riescono ad alleviare il dolore causato da patologie di carattere infiammatorio come artrite o asma

Cattiva digestione - Sempre la papaina e la chimopapaina favoriscono il processo di digestione intestinale e combattono la stitichezza ed anche la sintomatologia legata alla sindrome del colon irritabile

Sistema immunitario - Come sopra specificato, i prodotti erboristici a base di papaya fermentata vengono utilizzati anche per rafforzare il sistema immunitario vista la presenza in elevata concentrazione dell'acido ascorbico (potente antiossidante) e della vitamaina A

Glicemia - La papaya fermentata riduce anche i livelli di glucosio presenti nel sangue. La presenza di antiossidanti aiuta anche a contrastare il colesterolo cattivo, ossia LDL

Capelli - L'assunzione di papaya in modo giornaliero comporterà un miglioramento della salute dei capelli vista l'elevata presenza di vitamina A. Allo stesso modo l'elevata presenza di vitamina C e licopene rappresenta anche un aiuto nell'arrestare il processo di invecchiamento cutaneo