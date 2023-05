Consumo di uova: gli effetti benefici su pelle, unghie e capelli

E' oramai scientificamente conclamato che le scelte che si fanno a tavola influenzano non solo il buon funzionamento del nostro organismo ma anche l'aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie.

Per avere una skincare a prova di bomba, secondo gli esperti, bisogna assumere con costanza alimenti dalle preziose proprietà come le uova e gli ovoprodotti.

Le uova infatti non sono solamente ricche di proteine di ottima qualità dal punto di vista biologico ma sono anche una buona fonte di minerali: ferro (aiuta l'ossigenazione del sangue), zinco (utile al nostro sistema immunitario), selenio (minerale con azione antiossidante).

Ed apportano anche vitamine come la A (fondamentale per la salute della vista e della pelle), B (essenziale per il corretto metabolismo energetico dei nutrienti).

Per quanto riguarda i grassi, oggi nelle uova sono presenti più quelli insaturi (ossia quelli buoni) che quelli 'meno buoni' (saturi).

Gli studi effettuati hanno dimostrato che le uova sono un ottimo alleato per la cura di capelli ed unghie, percè ne aumentano la robustezza stimolando la produzione di cheratina. Il tuorlo è inoltre ricco di vitamina B8: quest'ultima è fondamentale per contrastare la produzione di sebo e di zolfo. In commercio sono molti gli ovoprodotti arricchiti ulteriormente di questi nutrienti.

La quantità massima di uova da consumare nel corso della settimana è di 4 (minimo 2) se si vogliono avere dei benefici anche per capelli, pelle ed unghie. L'albume, importante per chi svolge attività fisica per aumentare la massa muscolare, può essere assunto con frequenza maggiore.

Non c'è un momento della giornata migliore degli altri per consumare uova. Possono essere consumate ad ogni pasto a seconda del gusto personale di ognuno di noi.

Come se non bastasse le uova possono essere consigliate anche a chi segue una dieta ipocalorica perchè sono molti sazianti grazie alla presenza di proteine. Un uovo medio-grande da circa 60g ha solo 77 calorie.