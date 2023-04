Mangiare lentamente: come farlo e perchè conviene

Tra le pratiche alimentari che tutti dovremmo seguire c'è sicuramente quella del 'mangiare lentamente'. Si tratta di un aspetto in grado di migliorare diversi aspetti della nostra vita.

Pur non esistendo un parametro unico, per mangiare lentamente si intende un ritmo di un boccone ogni 30 secondi, da consumare in posizione eretta e sostenuta (seduti a tavola) ed ogni boccone dovrebbe essere masticato dalle quindici alle trenta volte a seconda dell'impegno richiesto dal cibo che stiamo consumando. Le verdure per esempio hanno bisogno di una masticazione minore rispetto alla carne.

Le 10 buone ragioni per mangiare lentamente

Digestione - Lasciando passare diversi secondi tra un boccone e l'altro si digerisce meglio.

Sindrome metabolica - Mangiare velocemente incide sul rischio di sviluppare la sindrome metabolica, che può diventare una concausa di malattie cardiovascolari e diabete.

Dimagrimento - Una cattiva digestione è la causa dell'aumento di peso. Inoltre, dilatare i tempi del pasto aiuta il nostro cervello a recepire il senso di sazietà. In questo modo mangiare lentamente consente di ridurre il peso corporeo del 5% in sei mesi.

Riduzione del gonfiore addominale - Se mangiamo in fretta tendiamo ad ingurgitare anche una grande quantità di aria, responsabile del gonfiore addominale insieme alla cattiva digestione alla quale si è fatto riferimento.

Rapporto con il cibo - Dare maggiore tempo al cibo aiuta a dargli la giusta importanza ed a raggiungere più facilmente un equilibrio alimentare. Oggi si parla sempre più spesso di alimentazione consapevole o mindful eating.

Stress - Il tempo che si dedica al cibo deve essere un momento di pausa dalle attività giornaliere, un tempo nel quale bisogna nutrirsi senza stressarsi ed essere distratti. Mangiare lentamente sostiene la riduzione dello stress perchè è uno stacco dai ritmi frenetici della giornata. Esistono particolari cibi anti-stress come noci, legumi e semi.

Insorgenza del reflusso gastro-esofageo - Mangiare lentamente riduce drasticamente l'insorgenza del reflusso gastro-esofageo perchè permette allo stomaco di ricevere una grande quantità di cibo poco masticato e difficile da digerire.

Riduzione degli attacchi di fame - Molto spesso mangiamo tanto quando siamo in piedi o seduti sul divano o in auto. Mangiare lentamente invece riduce gli attacchi di fame perchè ci dà il tempo di pensare a quello che stiamo facendo e riportandoci ad un consumo consapevole del cibo.

Insulino-resistenza - Mangiare lentamente riduce il rischio di insulino-resistenza perchè si evita al sangue di avere situazione di fluttuazioni glicemiche.

Socializzazione - Mangiare lentamente significa anche trovare il tempo di condividere i pasti con la famiglia, gli amici, i colleghi. Le pause-pranzo spesso sono fondamentali per far instaurare rapporti di amicizia oltre il lavoro.