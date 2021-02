Banana: proprietà e benefici

Il frutto più consumato al mondo, oramai da anni, è la banana. Il motivo? Conferisce al nostro organismo sostanze nutritive essenziali (vitamine e minerali).

Banana - Principali proprietà

- è costituita per il 75% da acqua, è fonte di vitamine (A, C, del gruppo B) e minerali (manganese, utile per le ossa e per combattere radicali liberi), è ricca di potassio (fondamentale per muscoli e pressione sanguigna)e selenio (che rafforza le difese immunitarie)

- una banana fornisce in media circa 110 calorie e contiene 450 mg di potassio, 30 g di carboidrati, 3 grammi di fibre, 19 g di zuccheri ed 1 g di proteine

- mangiare una banana aumenta la voglia di dolce a causa della presenza di un alto indice glicemico; per questo motivo andrebbe sempre consumata insieme a frutti oleosi come mandorle, nocciole, noci o con un pezzo di formaggio

Banana - Benefici

- proprietà antiossidante grazie alla presenza di flavonoidi e flavonoli che contrastano l'invecchiamento

- essendo ricca di potassio fa bene ai muscoli ed al corretto funzionamento del sistema nervoso, muscolare e cardiovascolare

- è un frutto astringente, quindi molto utile in caso di diarrea: aiuta quindi anche il funzionamento dell'intestinto

- la presenza di fibre le permette anche di aumentare il senso di sazietà

- è lo spuntino perfetto per chi fa attività sportiva; è ricca di potassio e sodio, i due minerali che vengono persi con la sudorazione e fornisce ai muscoli i carboidrati di cui si ha bisogno

- fa bene al cuore perchè il potassio consente di mantenere regolare il battito cardiaco

- è fonta di vitamina C in quanto una banana di media grandezza fornisce ogni giorno circa il 15% dell'apporto consigliato

- la presenza del potassio fa sì che mangiare una banana migliori anche la concentrazione e porti ad avere una maggiore attenzione

Banana - Controindicazioni

- la presenza di proteine allergizzanti all'interno della sua polpa potrebbe provocare problemi in soggetti predisposti ad allergie

- chi è diabetico o obeso o è affetto da ulcera gastroduodenale deve consumarla con attenzione vista l'alta percentuale di zuccheri