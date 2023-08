Frutta in estate? Come tenere bassi zuccheri e glicemia

In estate non è difficile avere voglia di mangiare frutta fresca e dolce.

Per gli attenti alla linea o per chi soffre di particolari patologie è però necessario scegliere la frutta giusta esistendone molte qualità che sono ricche di zuccheri.

Prendendo per esempio in considerazione banana ed anguria e mettendole in competizione, scopriamo che la banana ha una quantità considerevole di zuccheri (17 g ogni 100 g) mentre l'anguria contiene solamente 6 g di zuccheri ogni 100 g.

Se l'obiettivo è quindi quello di mantenere il consumo di zuccheri sotto controllo non c'è niente di meglio che una frutta di anguria.

Altri frutti con contenuto ridotto di zuccheri sono il melone giallo o arancione (8 g per 100 g), la pesca (7,5 g di zuccheri ogni 100 g) e le fragole (5 g di zuccheri ogni 100 g).

Chi preferisce le bevande rinfrescanti o gli agrumi può invece optare per spremute di arancia, pompelmo e limone.

Che sia frutta o spremute in estate il consiglio degli esperti è quello di consumarne almeno tre porzioni al giorno per garantire al nostro organismo un corretto apporto di sali minerali, fibre e sostanze antiossidanti.

La frutta fresca, inoltre, contiene anche carboidrati ed alcuni frutti possono anche essere più calorici. Per chi segue una dieta è quindi fondamentale conosce l'indice glicemico della frutta.

Il parametro di riferimento quando si parla di 'IG', ossia indice glicemico, è 55. I frutti che si trovano al di sotto di questa soglia sono quindi particolarmente indicati per coloro che soffrono di diabete (mela, arancia). Al di sopra della soglia 'massima' troviamo l'uva (56), l'anguria (76). Per l'anguria a compensare il peso della dolcezza che l'alto contenuto di acqua che supera il 92% del suo peso.