Quali cibi non congelare in freezer

Congelare è sicuramente un metodo che permette di conservare i cibi più a lungo, di evitare gli sprechi e di organizzare i pasti.

Ma non tutti i cibi possono essere congelati. alcuni perdono gusto e qualità e senza i giusti accorgimenti possono anche diventare un pericolo per la salute.

In primis però bisogna effettuare una distinzione tra surgelazione (processo industriale che fa sì che gli alimenti raggiungano in poco tempo temperature bassissime in modo tale che all'interno dei cibi si formano cristalli d'acqua che non danneggiano la loro struttura biologica nè alterano nutrienti o caratteristiche organolettiche) e congelamento: quest'ultimo è un processo casalingo che avviene a temperature più alte ed in tempi più dilatati e che comportano la formazione di cristalli di ghiaccio di dimensioni più grandi che perforano le pareti cellulari e possono compromettere l'integrità del cibo.

10 cibi da non mettere in freezer

Uova - In freezer le uova crude scoppiano; le uova cotte possono essere conservate ma una volta scongelate avranno una consistenza gommosa, non ideale

Salse a base di uova - Messe nel congelatore tendono a perdere omogeneità e cremosità, perchè la parte solida si separa da quella liquida

Patate - Non andrebbero mai congelate in primis perchè non ne hanno bisogno ed in secondo luogo perchè il congelamento le renderebbe troppo pastose, sia crude che cotte

Verdure ricche di acqua - Tutti gli ortaggi ricchi di acqua non tollerano il congelamento: spinaci, lattuga, bietola, cicoria, cetrioli, cipolle, pomodori, melanzane. Se ce ne sono troppi e si devono conservare, meglio cuocerli e conservarli in freezer all'interno di contenitori adatti

Formaggi freschi - Stracchino, burrata, crescenza, latticini, ricotta, formaggi grassi: non devono essere conservati in freezer ma in frigo per non modifcarne sapore e consistenza. Il congelamento invece non danneggia formaggi stagionati come parmigiano, provola, fontina, cheddar, edamer, primo sale, feta, emmentaler

Cibi fritti - Se congelati e scongelati risultano meno croccanti e molli

Insaccati e salumi - Se congelati perdono sapore, consistenza e proprietà organolettiche. Meglio conservarli sottovuoto in frigorifero e consumarli dopo pochi giorni dall'apertura della confezione

Latte, yogurt, panna, ricotta - Conservati in freezer assumono una consistenza granulosa che non li rende ottimali da consumare. E' possibile invece congelare senza problemi il burro

Carne e pesce crudo non freschi - Non si devono congelare troppo tempo dopo averli acquistati e lasciati in frigorifero: nell'attesa infatti potrebbero sviluppare batteri che non verranno neutralizzati dal congelamento perchè in freezer la carica batterica si arresta per poi proliferare nuovamente con lo scongelamento